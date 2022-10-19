Аренда бункера в сутки обойдется в 450 долларов. Какие удобства предлагают за эти деньги – дальше.
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Что предлагают владельцы необычного дома
В здании сохранилась оригинальная лестница, ведущая на глубину 56,6 метра – к ракетной шахте. Часть собственности была переоборудована под комфортабельный дом и офис с теми же условиями, что и привычное наземное жилье. Также здесь есть сотовая связь и Wi-Fi. Единственное, чего не хватает в помещении – солнечного света.
Проживание обойдется в 450 долларов за ночь / Фото Airbnb
Переустроенное жилье расположено на верхнем уровне бывшего центра управления запуском ракет. Здесь сохранились многочисленные книги, напоминающие о прошлом.
Как выглядит бункер с высоты птичьего полета / Фото Airbnb
Хозяева комплекса живут на нижнем уровне пускового центра. Оба уровня соединяют красную лестницу. И хотя поверх владельцев является частным, гости могут исследовать весь бункер, блуждая по отдельному туннелю.
Дом полностью стилизован под эпоху холодной войны / Фото Airbnb
В листинге отмечается, что гости будут иметь доступ к стиральной, кухни, бесплатной парковке на территории заднего двора и к месту с барбекю. В бункере разрешено пребывание с животными.