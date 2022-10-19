Аренда бункера в сутки обойдется в 450 долларов. Какие удобства предлагают за эти деньги – дальше.

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Что предлагают владельцы необычного дома

В здании сохранилась оригинальная лестница, ведущая на глубину 56,6 метра – к ракетной шахте. Часть собственности была переоборудована под комфортабельный дом и офис с теми же условиями, что и привычное наземное жилье. Также здесь есть сотовая связь и Wi-Fi. Единственное, чего не хватает в помещении – солнечного света.



Проживание обойдется в 450 долларов за ночь / Фото Airbnb

Переустроенное жилье расположено на верхнем уровне бывшего центра управления запуском ракет. Здесь сохранились многочисленные книги, напоминающие о прошлом.



Как выглядит бункер с высоты птичьего полета / Фото Airbnb

Хозяева комплекса живут на нижнем уровне пускового центра. Оба уровня соединяют красную лестницу. И хотя поверх владельцев является частным, гости могут исследовать весь бункер, блуждая по отдельному туннелю.

Дом полностью стилизован под эпоху холодной войны / Фото Airbnb

В листинге отмечается, что гости будут иметь доступ к стиральной, кухни, бесплатной парковке на территории заднего двора и к месту с барбекю. В бункере разрешено пребывание с животными.