Варианты акцентных стен для спальни: три способа добавить изюминку в ваше пространство

Выразительная акцентная стена – это отличный способ придать индивидуальности и современности. Есть множество способов, как это можно сделать в спальне – рассказываем о трех лучших и простых.

Нужна только одна стена, чтобы создать в комнате вауэффект. Как правило, для создания акцента следует выбрать ту стену, которую вы увидите первой. И вы можете выбрать любую, например ту, что есть за кроватью.

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Используйте панели

Панели – идеальный способ подчеркнуть архитектурный интерес и создать вау-фактор. Кроме того, они могут обеспечить дополнительную изоляцию и скрыть неровные места на стене.

"Во многих комнатах, которые мы проектируем, предусмотрены панели. Это имеет как эстетические, так и практические преимущества", – говорит американский эксперт Брюс Ходжсон.

В этой спальне использовали деревянные панели, обшитые тканью.

Изысканная акцентная стена из светло-серых панелей / Фото Future

Покрасьте одну стену в другой цвет или оттенок

Дизайнеры советуют быть смелее и выбрать эффектный цвет, чтобы сделать акцент в спальне. Стену легко перекрасить, поэтому это самый легкий способ.

Прекрасная оранжево-коричневая стена придает настроение и тепло в обычной белой спальне.

Акцентная оранжево-коричневая стена / Фото Adam Macchia

Создайте узор сами или с помощью наклеек

Съемные наклейки или узоры также делают отличный акцент. Когда-то это была гибкая альтернатива обоям для детской спальни. И в современных дизайнах они появились и во взрослых комнатах.

Прекрасные весенние рисунки на стене / Фото Future