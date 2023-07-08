Потрібна лише одна стіна, щоб створити в кімнаті вау-ефект. Як правило, для створення акценту слід обрати ту стіну, яку ви побачите першою. Та ви можете обрати також будь-яку, наприклад ту, що є за ліжком.

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Використайте панелі

Панелі – ідеальний спосіб підкреслити архітектурний інтерес і створити вау-фактор. Окрім того, вони можуть забезпечити додаткову ізоляцію та приховати нерівні місця на стіні.

"У багатьох кімнатах, які ми проєктуємо, передбачені панелі. Це має як естетичні, так і практичні переваги", – говорить американський експерт Брюс Ходжсон.

У цій спальні використали дерев'яні панелі, обшиті тканиною.

Вишукана акцентна стіна зі світло-сірих панелей / Фото Future

Пофарбуйте одну стіну в інший колір чи відтінок

Дизайнери радять бути сміливішими та обрати ефектний колір, щоб зробити акцент у спальні. Стіну легко перефарбувати, тож це найлегший спосіб.

Чудова помаранчево-коричнева стіна додає настрою та тепла у звичайній білій спальні.

Акцентна помаранчево-коричнева стіна / Фото Adam Macchia

Створіть візерунок самі чи за допомогою наклейок

Знімні наклейки чи узори також роблять чудовий акцент. Колись це була гнучка альтернатива шпалерам для дитячої спальні. Та в сучасних дизайнах вони з'явилися і в дорослих кімнатах.

Чудові весняні малюнки на стіні / Фото Future