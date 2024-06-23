Какой цвет заменяет черный в 2024 году: все дизайнеры выбирают эту теплую альтернативу

Нельзя отрицать, что отделка черным цветом является одним из самых эффективных способов создать изысканный интерьер. Однако в 2024 году дизайнеры выбирают вместо него более теплый цвет.

В этом году в тренде непринужденные, органические и наполненные теплом интерьеры. А такие пространства можно создать только благодаря нейтральным тонам. Один из таких цветов сейчас часто выбирают вместо черного.

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Новый цветовой тренд

Дизайнеры говорят, что в этом году отдают предпочтение темно-коричневому. По словам экспертов, он в целом создает более приятный и вневременной вид.

"Хотя черный цвет бывает очень изящным, он также может казаться слишком строгим", – объясняет эту тенденцию дизайнер интерьера из Лондона Синция Моретти.

Говорят, что замена черного на коричневый является полезной, ведь второй создает уютное ощущение, сохраняя мрачную привлекательность, как черный.

Темно-коричневый дарит изящество с оттенком тепла в отличие от резкого черного,

– добавляет Синция.

Маленькая гостиная с шоколадно-коричневым диваном и синим настенным полотном / Фото Natalia Miyar

Отделка коричневым цветом также считается более универсальным, чем когда это делают черным.

Темно-коричневый мягче и более универсальный, чем черный, поэтому с ним легче работать в разных стилях. Он имеет вневременную привлекательность, которая может добавить нотку изысканности и элегантности любой комнате – как в традиционном дизайне, так и современном,

- считает дизайнер Соледад Альзага.

Еще одно преимущество коричневого – его удачное сочетание с теплыми нейтральными тонами. Речь идет о бежевом, кремовом и золотистом. В то же время черный может "конфликтовать" с такими оттенками.