Аналитики назвали самые доступные страны для покупки жилья: на каком месте Украина

Сведя среднюю стоимость квадрата и заработную плату населения, британские аналитики проанализировали сколько лет понадобится, чтобы накопить на жилье в разных уголках мира. Всего в рейтинг вошли 109 стран.

Рассказываем, в каких странах самое доступное жилье, а где придется откладывать на свою недвижимость более тысячи лет. Детали – в материале.

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Как проводилось исследование

Чтобы составить рейтинг, исследовательская группа Roofing Megastore рассчитала медианную стоимость квадратного метра в доме площадью 100 квадратных метров. Также учитывалась средняя зарплата населения.

Чтобы проиллюстрировать огромную разницу между наиболее и менее доступными странами, исследование подсчитало сколько лет придется откладывать годовую зарплату для покупки дома площадью 100 квадратов.

Самое доступное жилье

Самой доступной страной для покупки жилья признана Саудовская Аравия, где средняя годовая зарплата составила 20 354 долларов, а жилье площадью 100 квадратов стоит 90 774 долларов. Чтобы купить жилье в стране, понадобится 4,5 лет.

Также в список 10 самых доступных стран попали:

Южная Африка,

США,

Пуэрто Рико

Объединенные Арабские Эмираты,

Палестина,

Оман,

Исландия,

Кипр,

Катар.

50 самых доступных стран для покупки жилья

В каких странах самое доступное жилье в 2021 году / Фото Roofing Megastore

В каких странах наблюдаются проблемы с доступностью

Непал стал страной с недоступным жильем для местных жителей. Жилье здесь стоит в среднем 2,8 миллиона долларов, при этом средняя зарплата составляет 2608 долларов. Чтобы накопить на жилье, непальцам понадобится более тысячи лет.

Чтобы купить жилье в Гане, Эфиопии, Таиланде, Индонезии и Вьетнаме понадобится 100 – 200 лет.

Также в рейтинг менее доступного жилья попали Гонконг, Китай и Южная Корея. Чтобы купить жилье в этих странах, понадобится 73, 46 и 47 лет соответственно. В Гонконге в среднем 100 квадратных метров стоит 2,7 миллиона долларов, в Южной Корее – 1,3 миллиона.

20 стран с самыми высокими ценами на жилье

В каких странах наименее доступно жилье в 2021 году / Фото Roofing Megastore

Украина находится на такой же позиции, как и Ливия, где, согласно данным исследованиям, жилье можно купить за 17 лет.