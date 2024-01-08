Лучший отдых: сколько стоит аренда современного дома в карпатском селе Тухля

В карпатской деревне Тухля сдают в долгосрочную аренду отдельное здание с современным ремонтом. Это отличный вариант для зимнего отдыха в горах с невероятными видами.

Жилье построили после 2015 года, потому ремонт современный. Месячная стоимость аренды составляет 20 тысяч гривен, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные платформы с объявлениями OLX.

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Уютный современный дом в горах

В доме есть две спальни, кухня-студия, ванная и просторная терраса с обеденной зоной, где просто идеально смотреть на горы. По площади жилье небольшое – имеет всего 60 квадратных метров.

Интерьер жилья очень стильный и красивый в нейтральных тонах. В объявлении указано, что дизайн производили по авторскому проекту. Особое впечатление производят кухня-гостиная и ванная комната.

Сдержанный, но изысканный дизайн интерьера / Фото OLX

Дом сдают в аренду полностью меблированным с самой необходимой бытовой техникой. Отопление в доме – индивидуальное электрическое.

Это жилье можно арендовать не только для продолжительного отдыха, но и для постоянного проживания. Автор объявления указывает, что в пределах 500 метров от дома есть остановка транспорта, магазин, школа и отделение почты.

Сколько стоит купить коттедж в курортной Волосянке?

В Волосянке, недалеко от Славского, продают двухэтажный коттедж с новым ремонтом. Он расположен близко к горнолыжному курорту "Захар Беркут" – ехать всего лишь 10 минут.

Площадь жилья составляет 86 квадратных метров. В доме есть три комнаты, кухня-столовая и два санузла. Его продают меблированной и новой бытовой техникой.

Единственный существенный минус для новых владельцев – ремонт в коттедже выполнен всего на 50%. Поэтому расходы на покупку самого жилья в 78 тысяч долларов не окончательны.