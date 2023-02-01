Ажиотаж утих: сколько стоит аренда жилья во Львове

В начале полномасштабного вторжения цены на львовское жилье рекордно выросли. Именно сюда, как в относительно безопасное место, ехали жители Киева, Днепра, Харькова, Мариуполя. Из-за массового ажиотажа ценники на аренду стремительно подскочили.

Специалист по подбору недвижимости во Львове Владимир Глущак отметил, что тогда сработали обычные законы экономики: большой спрос потянул за собой цену. Этим пользовались и собственники, чрезмерно поднимавшие стоимость.

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Как изменилась ситуация сейчас и что происходит с ценами на аренду жилья во Львове – дальше.

Наплыв клиентов не массовый: ситуация на львовском рынке аренды

Летом, когда ситуация на фронте относительно стабилизировалась, оккупанты отошли от Киева и Чернигова, часть людей начали возвращаться из Львова домой. Спрос на жилье несколько снизился, и цены тоже. Так продолжалось до октября, пока не начались массированные ракетные удары противника по энергоинфраструктуре страны. Тогда спрос на жилье начал снова расти, хотя уже не в столь крупных масштабах.

Не надо забывать, что во Львове тоже может быть опасно. У меня были клиенты из Киева, которые уже сюда ехали, и у меня был от них задаток на квартиру. Но однажды по Львову тоже прилетело. Они перезвонили, сказали, что поедут в меньшие городки – Ужгород или Черновцы,

– рассказал Глущак.

Интерес львовскими квартирами до сих пор есть, но не массовый. Спрос все еще низок, если сравнивать его с "нормальным" интересом к жилью до полномасштабного вторжения.

Вариантов по аренде жилья на рынке прибавилось еще и потому, что сейчас многие студенты львовских университетов разъехались по домам на зимние каникулы. К тому же часть из них не знает, возобновится ли очное обучение, а потому не уверена, что вернутся в ближайшие недели. Поэтому и цены на жилье уже не так высоки.

Сколько нужно заплатить за аренду жилья

Больше всего выросли цены за аренду в новостройках. Владельцы ставят высокую стоимость, потому что сейчас гораздо больше тратят на ремонт.