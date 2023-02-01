Ажиотаж утих: сколько стоит аренда жилья во Львове
Источник:"РБК-Украина"
В начале полномасштабного вторжения цены на львовское жилье рекордно выросли. Именно сюда, как в относительно безопасное место, ехали жители Киева, Днепра, Харькова, Мариуполя. Из-за массового ажиотажа ценники на аренду стремительно подскочили.
Специалист по подбору недвижимости во Львове Владимир Глущак отметил, что тогда сработали обычные законы экономики: большой спрос потянул за собой цену. Этим пользовались и собственники, чрезмерно поднимавшие стоимость.
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Как изменилась ситуация сейчас и что происходит с ценами на аренду жилья во Львове – дальше.
Наплыв клиентов не массовый: ситуация на львовском рынке аренды
Летом, когда ситуация на фронте относительно стабилизировалась, оккупанты отошли от Киева и Чернигова, часть людей начали возвращаться из Львова домой. Спрос на жилье несколько снизился, и цены тоже. Так продолжалось до октября, пока не начались массированные ракетные удары противника по энергоинфраструктуре страны. Тогда спрос на жилье начал снова расти, хотя уже не в столь крупных масштабах.
Не надо забывать, что во Львове тоже может быть опасно. У меня были клиенты из Киева, которые уже сюда ехали, и у меня был от них задаток на квартиру. Но однажды по Львову тоже прилетело. Они перезвонили, сказали, что поедут в меньшие городки – Ужгород или Черновцы,
– рассказал Глущак.
Интерес львовскими квартирами до сих пор есть, но не массовый. Спрос все еще низок, если сравнивать его с "нормальным" интересом к жилью до полномасштабного вторжения.
Вариантов по аренде жилья на рынке прибавилось еще и потому, что сейчас многие студенты львовских университетов разъехались по домам на зимние каникулы. К тому же часть из них не знает, возобновится ли очное обучение, а потому не уверена, что вернутся в ближайшие недели. Поэтому и цены на жилье уже не так высоки.
Сколько нужно заплатить за аренду жилья
Больше всего выросли цены за аренду в новостройках. Владельцы ставят высокую стоимость, потому что сейчас гораздо больше тратят на ремонт.
Подчеркну, что в любом случае все индивидуально и зависит от многих факторов. Поэтому диапазон цен – широк. В отдаленных районах Львова цены часто ненамного ниже, в среднем это 10 тысяч в месяц. Старые советские квартиры чуть дальше центра можно найти и за 6 – 7 тысяч, но состояние таких квартир обычно плохое. А в новостройках квартиры с дизайнерским ремонтом сдают и за 30 тысяч в месяц,
– говорит Глущак.
По его словам, самая дорогая аренда в Галицком районе – от 10 тысяч гривен в месяц. От 9 тысяч гривен можно найти жилье во Франковском районе Львова. В Лычаковском – аренда будет стоить минимум 8 тысяч гривен. А Шевченковский и Сыховский предлагают варианты и за 7 тысяч.
В то же время данные портала m2bomber, анализирующего объявления на рынке жилья, свидетельствуют, что аренда двухкомнатной квартиры во Львове обойдется в среднем в 20 тысяч гривен. По данным сайта, по состоянию на 1 февраля цены распределились следующим образом:
- Сыховский район – 17 688 гривен,
- Галицкий район – 19 000 гривен,
- Железнодорожный район – 19 389 гривен,
- Шевченковский район – 20 156 гривен,
- Франковский район – 22 150 гривен,
- Лычаковский район – 22 870 гривен.