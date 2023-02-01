Фахівець з підбору нерухомості у Львові Володимир Глущак зазначив, що тоді спрацювали звичайні закони економіки: великий попит потягнув за собою ціну. Цим користувалися й власники, які надмірно підіймали вартість.

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Як змінилася ситуація зараз та що відбувається із цінами на оренду житла у Львові – далі.

Наплив клієнтів не масовий: ситуація на львівському ринку оренди

Влітку, коли ситуація на фронті відносно стабілізувалася, окупанти відійшли від Києва й Чернігова, частина людей почали повертатися зі Львова додому. Попит на житло дещо знизився, і ціни також. Так продовжувалося до жовтня, поки не почалися масовані ракетні удари ворога по енергоінфраструктурі країни. Тоді попит на житло почав знову зростати, хоча вже не в таких великих масштабах.

Не треба забувати, що у Львові також може бути небезпечно. У мене були клієнти з Києва, які вже сюди їхали, і я мав від них завдаток на квартиру. Але одного дня по Львову також прилетіло. Вони перетелефонували, сказали, що поїдуть в менші містечка – Ужгород або Чернівці,

– розповів Глущак.

Зацікавленість львівськими квартирами досі є, але не масова. Попит все ще низький, якщо порівнювати його із "нормальним" інтересом до житла до повномасштабного вторгнення.

Варіантів по оренді житла на ринку побільшало ще й тому, що зараз багато студентів львівських університетів роз'їхалося по домівках на зимові канікули. До того ж частина із них не знає, чи відновиться очне навчання, а відтак не впевнена, що повернуться в найближчі тижні. Тому й ціни на житло вже не такі високі.

Скільки потрібно заплатити за оренду житла

Найбільше виросли ціни за оренду в новобудовах. Власники ставлять високу вартість, бо зараз набагато більше витрачають на ремонт.