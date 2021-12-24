Киев, Одесса, Львов или Карпаты: где дешевле арендовать жилье на Новый год 2022

По сравнению с 2020 годом цены на посуточную аренду квартир в Украине выросли на 15%. Однако это практически не повлияло на стремительно выросший спрос перед Новым годом и Рождеством.

По словам арендодателей и риелторов, "охота" на сдаваемое посуточно жилье началась еще в октябре. Однако самый большой ажиотаж вокруг аренды возникает именно в последних числах декабря.

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Многие квартиры вблизи центральных улиц Киева, Львова, Харькова и Одессы уже "ушли" с рынка. А некоторые домики в Карпатах забронированы до конца января.

Всего по всей Украине выставлено почти 11 тысяч объявлений о квартирах, 1 250 домов, более тысячи хостелов и нескольких сотен вариантов гостиниц.

Сколько стоит аренда жилья на Новый год 2022 года



Самый большой ажиотаж вокруг аренды жилья начинается в последних числах декабря / Фото Unsplash

Киев

Новогодняя стоимость аренды зависит от многих факторов: месторасположения здания, типа жилья, количества комнат, ремонта и обустройства, инфраструктуры. В Киеве на цену также влияет близость к метро.

В настоящее время средняя стоимость аренды в сутки составляет:

однокомнатной квартиры – 1000 гривен ,

, двухкомнатной – 1800 гривен ,

, трехкомнатной – от 2400 гривен.

Дороже всего недвижимость сдают в Печерском районе, самыми бюджетными вариантами являются квартиры в Святошинском и Деснянском районах. Для тех, кто хочет встретить Новый год с размахом, владельцы предлагают 4- и 5-комнатные виллы за 35 тысяч гривен в сутки.

Одесса

В Одессе многие компании предоставляют предновогодние скидки на аренду квартир: лофты с современным ремонтом можно арендовать за 600 – 800 гривен. Цены на двухкомнатные квартиры с одной спальней стартуют от 1500 гривен. 3-комнатные квартиры варьируются в цене от 500 – 3200 гривен в сутки, в зависимости от состояния и дополнительных удобств.

Вип-варианты у моря могут достигать даже 25 тысяч гривен. Обычно это роскошные апартаменты с собственным бассейном, баром и всей необходимой техникой.

Львов

В центре Львова самая дорогая квартира сдается за 11 тысяч в сутки. Однако таких предложений немного – в среднем новогодняя ночь здесь обойдется в 3 – 4 тысяч гривен. Тем, кто готов отдохнуть немного дальше от центра, удастся сэкономить. На сайтах с объявлениями встречаются однокомнатные квартиры за 600, двухкомнатные – за 750 гривен, трехкомнатные квартиры в отдаленных районах Львова стоят 1 300 гривен.



Самые популярные квартиры сосредоточены вблизи центра городов / Фото Unsplash

Харьков

90% посуточных квартир в Харькове уже нашли своих временных владельцев. Большинство имеющихся предложений – хостелы, цены за ночь, в которых стартуют от 200 гривен.

Однокомнатные квартиры в городе можно снять в среднем за 700 гривен. Самое дорогое предложение в центре обойдется в 5 тысяч гривен. 2-х и 3-комнатных квартир практически не осталось.

Днепр

В Днепре однокомнатная квартира в ночь с 31 декабря на 1 января обойдется в 800 – 1000 гривен. Небольшие студии с минимальным ремонтом сдают по 370 – 1000 гривен, самые дорогие предложения в центре – 2 500 – 3 тысячи гривен за 2-комнатные апартаменты.

Сколько придется заплатить за домик в Карпатах



Цены на жилье в Карпатах варьируются в зависимости от локации / Фото Unsplash

Количество желающих провести новогодние праздники в Карпатах с каждым годом растет. Это видно и из ажиотажа вокруг гостиниц и хостелов: уже к середине ноября было забронировано 50% номеров.

На новогодний период украинские отели в Карпатах ожидают полной загрузки, соответственно, возрастут и цены на проживание. По предварительным оценкам, стоимость аренды в декабре повысилась на 10 – 15%.

Буковель

Буковель не только самый известный, но и один из самых дорогих курортов Украины. И в новогодние праздники цены на жилье здесь значительно растут. За 5 ночей, включая новогоднюю, на двоих придется заплатить не менее 20 тысяч гривен. Есть варианты и более дорогие – от 30 тысяч гривен с включенным завтраком. Для крупной компании предлагают снять целое здание, его стоимость стартует от 150 тысяч гривен.

Интересно, что высокие цены совсем не отпугивают туристов. В период Нового года и рождественских праздников в Буковеле заняты практически все варианты. Но можно посмотреть жилье в близлежащих поселках, например, в Полянице или Татарове. Цены здесь более приятные – от 8 тысяч гривен за 5 ночей в отеле. Самым дорогим вариантом является коттедж площадью 180 "квадратов" за 100 тысяч гривен, рассчитанный на 13 гостей.

Яремче

96% жилья уже забронированы на даты с 30 декабря по 2 января. На сайте Booking можно найти одиночные комнаты без особых удобств. Цены на них стартуют от 3 тысяч за 3 ночи. На Airbnb также осталось немного предложений – комнаты в сутки стартуют от 560 гривен в сутки. На OLX еще можно найти целые коттеджи и отдельные номера – цены в сутки составляют 1000 гривен.

Славское

На Booking предлагают номера от 3600 за три ночи, на Airbnb есть комнаты от 600 гривен в сутки, цена на коттеджи – от 1 100 гривен. На OLX можно найти варианты от 600 гривен в сутки. При этом почти все коттеджи уже забронированы.

Драгобрат

Вы вряд ли найдете предложения в этом регионе, поскольку большинство из них стали бронировать еще с конца осени. Ближайшие предложения расположены в 10 – 20 километрах от курорта. За 3 ночи в отеле придется заплатить 1800 гривен.

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Кому могут отказать

Аренда квартир на новогодние праздники имеет немало особенностей. Некоторые владельцы отмечают, что в их домах запрещены громкие празднования, так что если вы ищете помещение для крупной компании, лучше согласовать все детали заранее.



Арендодатели могут отказать крупным и несовершеннолетним компаниям / Фото Unsplash

Также арендаторы могут отказать несовершеннолетним, отказывающимся от предоплаты и планирующим пребывание в квартире с домашними животными. Учтите и то, что некоторые владельцы предлагают заселение минимум на 3 дня.

Чтобы ускорить поиск, используйте соответствующие фильтры на поисковых сайтах и ​​проговорите с арендодателем все нюансы перед заселением.

Как уберечься от мошеннических объявлений в канун праздников

Вместе со спросом на посуточное жилье в сети активируются мошенники. Схема фейковой новогодней аренды квартир работает примерно так: на сайте с объявлениями появляется привлекательное жилье со "сладкой" ценой. Владелец предлагает заплатить предоплату, но в канун Нового года не выходит на связь.

Чтобы обезопасить себя, обратите внимание на:

1. Стоимость бронирования

Аванс за бронирование жилья – распространенная практика. Впрочем, важно обратить внимание на его размер. 50% стоимости аренды должны насторожить. Обычно владельцы просят 10 – 20%.

2. Телефонный номер арендодателя

Абсолютно бесплатный способ проверки человека, что сдает жилье – прогон контактов приложениями по определению номера. Если большинство тегов связано с негативом или номер активирован недавно – стоит задуматься.



Прежде чем сбрасывать задаток, проверьте личность арендодателя / Фото Unsplash

Если вам разрешает время, попробуйте связаться с владельцем помещения по видеосвязи. При необходимости можно попросить небольшую экскурсию по квартире или дому для осмотра всех удобств или пейзажей из окна.

3. Локацию жилья

Нелишне будет проверить, существует ли вообще улица и адрес, которые указал арендодатель в объявлении. Для этого введите геолокацию в поисковиках. Если спутник не зафиксировал соответствующий адрес – предложенного жилья на этом месте нет. Такие предложения игнорируйте без сомнений.

Помните, что осмотрительность при поиске посуточного жилья не только сэкономит ваше время и средства, но и увеличит шансы на желанный отдых.