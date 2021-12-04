Портал "СтройОбзор" промониторил самые популярные сайты аренды жилья и обзвонил частников, чтобы узнать актуальные цены на посуточные квартиры в Киеве. Рассказываем о самом главном.

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Где самое дорогое и дешевое жилье

Как оказалось, район и расположение дома, в котором сдают квартиры, влияет на цену за аренду в ночь с 31 декабря по 1 января лишь частично. Существенная разница в стоимости будет только в том случае, если в ваши планы входит праздновать Новый год в самом центре, где традиционно проходят празднования.

Если речь идет о бюджетных вариантах, такие есть на левом берегу.

Большинство владельцев квартир сдают жилье не на одну ночь. Арендовать квартиру у них можно по меньшей мере на 2 – 3 дня. А учитывая, что в этом году 31 декабря выпадает на пятницу, квартиры сдают на 31, 1, и 2 число.

Стоимость зависит от количества комнат и состояния ремонта.

Однокомнатную квартиру на Троещине можно арендовать за 800 гривен в сутки. Такие же цены можно найти на Позняках, Виноградаре, Борщаговке, Приорке.

В этих районах есть варианты аренды и за 1500 гривен, но уже двухкомнатные. Как показал мониторинг, арендовать двухкомнатную квартиру по такой цене можно и на Подоле, Соломенке или Оболони, но это будет квартира без ремонта.

От 2 до 4 тысяч гривен стоят двухкомнатные квартиры на Березняках и в районе Воздвиженки.

Цены на трехкомнатные квартиры стартуют от 2 тысяч гривен. За такую ​​же цену удастся арендовать квартиры на окраине, например, на Лесном массиве. Несколько таких вариантов попались и на Шулявке.

Самые дорогие варианты портал зафиксировал на улице Прорезной. Стоимость однокомнатки – 5 тысяч гривен в сутки, двухкомнатная квартира на улице Михайловской за 16 тысяч гривен и "тройка" на улице Большой Житомирской за 25 тысяч гривен.

В то же время, цены на дом на окраине в среднем достигают 30 тысяч гривен. За дополнительные услуги (баня, закрытый бассейн, зона барбекю) придется доплатить.

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Наиболее бюджетным предложением, о котором пишет портал, оказался дом площадью 80 квадратных метров возле Харьковского массива за 2 тысячи гривен в сутки. Самый дорогой вариант – дом такой же площадью за 45 гривен в сутки найден на Соломенке.

Права и обязанности

Сколько придется заплатить за квартиру в новогоднюю ночь в Киеве / Фото unsplash

Треть квартир, владельцев которых обзвонил портал, уже заняты. Хозяева или представители агентств отмечают, что бронировать их нужно было еще в ноябре. При этом были и такие, которые не были готовы назвать цены и просили позвонить по телефону в 20-х числах декабря, уверяя, что свободные квартиры еще будут.

Бронируя квартиру, готовьтесь, что вас спросят о количестве гостей. Часто компания более 10 человек отказывает. В однокомнатную пускают не более шести.

Один из владельцев уточнил – есть ли сертификаты о вакцинации. Также спрашивают, откуда компания – приезжие или киевляне. Были случаи, когда уточняли пол и возраст.