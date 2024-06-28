Самое дорогое жилье в Европе: 10 городов, где арендовать квартиру можно разве "на все деньги"

В европейских городах продолжают расти цены на жилье, хотя не так интенсивно, как в прошлом году. Узнайте, что изменилось на рынке аренды в Европе, и где снимать квартиру будет дороже всего.

Международный индекс HousingAnywhere проанализировал колебания цен в течение первого квартала 2014 года. В первую очередь потенциальных арендаторов интересовали комнаты, квартиры с 1 – 3 спальнями и квартиры-студии.

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10 городов с самыми высокими ценами на аренду в Европе

Традиционно в рейтинг входят Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт. Аналитики говорят, что этот факт свидетельствует о проблемах с доступностью жилья в Нидерландах и Германии.

Среди всех городов в первой десятке цены на все типы недвижимости снизились только в Мюнхене. Хотя Амстердам остается самым дорогим городом для аренды среди всех 28 проанализированных городов, цены на квартиры-студии в этом городе незначительно снизились – на 0,6%,

– указано в отчете.

Амстердам и Рим занимают первое и второе места в списке. В 2024-м цены на аренду квартир там выросли лишь на 0,1% и 2,6% по сравнению с прошлым годом.

Список самых дорогих квартир в Европе / Аналитика HousingAnywhere

Есть города, где стоимость аренды существенно снизилась, но они продолжают входить в десятку самых дорогих. Например, в Лиссабоне жилье подешевело на 21,1%. Этот город занимает 9 место со средней стоимостью в 1700 евро за апартаменты.

Также в рейтинг городов с самой дорогой арендой вошли Роттердам, Милан и Гамбург.