В Киеве предложение на первичке сократилось на 23%. По данным статистики, такого низкого показателя не было даже в 2020 году во время пандемии коронавируса.

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Такой низкий показатель впервые за несколько лет

Перед полномасштабным вторжением начали строить 19 тысяч новых квартир. Уже в 2023-м количество сократилось до 14 тысяч квартир. Но в течение первого квартала этого года объем строительства еще меньше – всего 9 884 квартиры.

Общий объем предложения на первичном рынке Киева с начала полномасштабного вторжения сократился на 23%. А в течение первого квартала 2024-го в столице начали строить всего 1,5 тысячи новых квартир.

Стоит отметить, что лишь в 60% жилых комплексов, где продают квартиры, продолжаются строительные работы в той или иной степени. В основном девелоперы достраивают и распродают объекты, которые начали до 2022 года. Новые же строительства не начинают.

Эксперты прогнозируют, что показатель сокращения имеющегося объема квартир на первичном рынке в ближайшие 1 – 2 года достигнет 40%.

В каком городе больше всего выросли цены на вторичке

В Ивано-Франковске наблюдается наибольшее повышение цен среди крупных городов Украины – аж на 12%. Такой значительный рост за полгода делает его лидером в списке.

Интересно, что во Львове цены на вторичное жилье повысились на 6%, а в Киеве – всего + 2%. Эти города заняли второе и третье места.