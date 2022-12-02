Об этом рассказал руководитель агентства недвижимости "ПИК" Вячеслав Козак. По его словам, сегодня спрос формируют в основном переселенцы. Из-за увеличения количества запросов растет и цена.

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Рынок аренды восстанавливается, а цены растут

Козак рассказывает, что осенью началось полноценное восстановление рынка аренды.

Если летом искать арендатора приходилось месяц, то сейчас неделю – полторы при адекватной цене на квартиру. Если же потенциальные арендаторы не обращаются – нужно снижать цены,

– отмечает он.

Козак добавляет, что об увеличении интереса свидетельствует сокращение предложения. Если еще несколько месяцев назад можно было найти до десятка вариантов однокомнатных квартир за 10 тысяч гривен, сейчас таких всего 3 – 5.

Большинство арендаторов как раз и ищет жилье в этой ценовой категории – однокомнатные квартиры по цене до 10 000 гривен, а двухкомнатные – до 15 000 гривен в месяц.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве (в пересчете на доллары)

Однокомнатная Двухкомнатная Трехкомнатная Киев 289 391 466 Голосеевский 260 322 445 Дарницкий 261 323 375 Деснянский 265 340 448 Днепровский 246 342 419 Оболонский 318 372 477 Печерский 395 507 590 Подольский 290 367 464 Святошинский 255 355 428 Соломенский 265 362 461 Шевченковский 345 568 626

Жилье в пригороде до сих пор не дотягивает до февральских показателей

Арендные ставки в пригороде столицы тоже просели. Если до войны двухкомнатная квартира в Ирпене в новом доме сдавалась за 12 000 гривен, то несколько месяцев назад квартиру можно было снять за 6000 гривен в месяц.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита говорит, что цены на аренду жилья, скорее всего, сильно не будут меняться до весны следующего года. Киев из-за постоянных перебоев с электричеством стал менее привлекательным по сравнению с городами на западе страны. Но владельцы столичной недвижимости не готовы снижать цены.

Но как только военные действия закончатся, в город начнет возвращаться больше людей, и ситуация в корне изменится,

– говорит Юрий Пита.