Какую квартиру предлагают в Лондоне за 1200 фунтов в месяц

Крошечная квартира-студия появилась на рынке аренды в Лондоне. Ее сдают за потрясающие 1200 фунтов в месяц.

Горячая вода входит в стоимость. Однако душ и отдельная ванная расположены за пределами квартиры. Арендаторам нужно будет ходить в эти помещения в коридор.

Обратите внимание С чего начать ремонт: советы известного украинского девелопера

Квартира ну очень крошечная

Однокомнатная квартира расположена в Таффнелл-парке Крейфорда в Лондоне. В доме есть двуспальная кровать, которая, к сожалению, занимает большую часть жилого пространства. Матрас чуть не упирается в маленькую кухонную зону – до нее остается несколько сантиметров.

Кухонным уголком назвали раковину, духовку и микроволновку. К сожалению, там нет места для полноразмерного холодильника. Однако между матрасом и кухней можно поместить небольшой столик и один стул.

При этом нет места для стиральной машины, хотя жители имеют возможность воспользоваться общей прачечной на территории. И им придется обойтись гардеробом и набором ящиков, блокирующих парадный вход. Однако плата за отопление и горячую воду входит в стоимость аренды.



В квартире всего одна крошечная комната / Фото Jam Press

В объявлении отмечают: "Мы предлагаем эту меблированную студию на первом этаже с собственным душем на Crayford Road, Tufnell Park за 1200 фунтов".

Также указано, что квартира расположена в хорошем месте и менее чем в 10 минутах ходьбы от магазинов, кафе, тренажерного зала, кинотеатра, станции метро и т.д. В стоимость входит пользование общей стиральной, отопление и горячая вода.