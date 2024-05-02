Среди самых распространенных сценариев – квартиру сдают без согласия владельца, она принадлежит другим лицам или находится в ипотеке. Специалисты говорят, что арендаторы должны внимательно заключать договор со всеми деталями найма жилья, а также проверять документы на недвижимость у владельцев.

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Обязательно надо проверять документы на квартиру

Перед заключением договора всегда следует проверять документы на жилье, особенно если арендная цена слишком низкая. Арендодатели могут скрывать те или иные важные данные, из-за чего в будущем возникнут проблемы. Юристы говорят, что чаще всего хотят скрывать то, что:

квартиру сдают без согласия владельца;

помещение принадлежит другим лицам;

жилье есть в ипотеке;

квартира находится под арестом;

документы на недвижимость оформлены ненадлежащим образом или их вообще нет.

Документами, подтверждающими право собственности на жилье могут быть на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности или о праве на наследство;

договор купли-продажи или дарения.

Также арендодатель должен показать документ, удостоверяющий его личность.

Как заключать договор

Правильно оформленный договор будет определять четкие условия аренды:

ее срок;

состояние арендованного жилья;

размер арендной платы;

порядок прекращения договора.

Кроме того, этот документ даст возможность арендатору претендовать на получение налоговой скидки на наем жилья или субсидии по месту фактического проживания.

Что должно быть в договоре:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды;

дата заключения договора и срок, на который он заключается, а также способ продления договора и его прекращения;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей;

вопрос страхового депозита и его возврата;

акт приема-передачи.

Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует целостность квартиры и имущества внутри,

– объясняют юристы.

В акте приема-передачи надо подробно описать состояние квартиры, все вещи и их вид.