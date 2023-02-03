Об этом свидетельствует сравнение данных о ценах на аренду жилья во Львове и Киеве в приложении bird, сообщает ЛУН.

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Киев и Львов – самые популярные города для аренды жилья

В январе 2023 года Киев и Львов были самыми популярными городами по количеству запросов на аренду жилья. В то же время средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Львове в январе составила 13,5 тысячи гривен, а в Киеве – 9 тысяч.



Статистика цен во Львове / Инфографика bird

Большой разрыв и в цене двухкомнатные квартиры. В Киеве такое жилье можно арендовать за 12 тысяч гривен на месяц, во Львове – за 16 тысяч.

Почти одинаковые цены на аренду трехкомнатных квартир: 18 тысяч гривен в Киеве да 19 тысяч гривен во Львове.

Средняя стоимость аренды в Киеве / Инфографика bird

Как комментируют ситуацию на местных рынках жилья эксперты

Специалист по подбору недвижимости во Львове. Владимир Глущак рассказал, что заинтересованность местными квартирами до сих пор есть, но она не является массовой. Спрос все еще низок, если сравнивать его с "нормальным" интересом к жилью до полномасштабного вторжения. К тому же серия ударов по объектам инфраструктуры Львова стала фактором, заставляющим потенциальных арендаторов двигаться в другие регионы.

Не надо забывать, что во Львове тоже может быть опасно. У меня были клиенты из Киева, которые уже сюда ехали, и у меня был от них задаток на квартиру. Но однажды по Львову тоже прилетело. Они перезвонили, сказали, что поедут в меньшие городки – Ужгород или Черновцы,

– отметил Глущак.

Между тем, по словам главы комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу Киева Александра Бойко, в столице средняя стоимость аренды просела. И это не связано со спросом. Главный фактор, который до сих пор влияет на ценообразование, – беспокойная ситуация в стране и периодические обстрелы столицы. Большинство людей планирует оставаться в Киеве временно, соответственно – ищут самые дешевые варианты квартир, которые предлагаются в аренду.