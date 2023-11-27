Недвижимость поделились подборкой из пяти "самых дорогих" и пяти "дешевых" городов Украины, учитывая стоимость посуточной аренды. Эксперты проанализировали цены на квартиры с одной комнатой, сообщает 24 Канал.

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Аренда квартир посуточно: где самое дорогое, а где самое дешевое жилье

Самая дорогая аренда плата за сутки в городе Новомосковск Днепропетровская область – цена составляет 987 гривен. Второе место занял Ужгород, где за сутки в среднем придется заплатить 962 гривны В городе Славянск, что в Донецкой области посуточная аренда стоит 940 гривен – и это третье место из пяти.

Следующим в подборке городов с самой дорогой арендой находится Мукачево в Закарпатской области, где средняя цена аренды составляет 905 гривен в сутки. Замыкает рейтинг – Измаил в Одесской области, где стоимость посуточной аренды составляет – 828 гривен.

О том, почему в рейтинг вместо городов-миллионников и столицы попали небольшие города, некоторые из которых расположены достаточно близко к фронту, ответила руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Стоимость жилья в любой области определяет прежде всего спрос. Если мы посмотрим соотношение количества объявлений о посуточной аренде и отзывов на них в городах, указанных в рейтинге, то спрос превышает предложение в десятки раз. От того и относительно высокая цена аренды,

– говорит эксперт.

Оксана Остапчук рассказала, что, например, в Славянске количество отзывов на объявление превышает количество предложений в 40 раз. Арендаторами там преимущественно волонтеры, фотографы, журналисты, военные. Так что "заселения" здесь постоянны и цикличны, поэтому цена соответственно высока. В Измаиле та же история – превышение спроса над предложением достигает отметки в 30 раз. Это самый большой показатель по всей Одесской области и Одессе в частности. В Новомосковске, где, по данным, самая дорогая посуточная аренда, спрос превышает предложение в 87 раз.

Что касается рейтинга мост с самой дешевой посуточной арендой, то в список вошли: