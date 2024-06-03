Уничтожили абсолютно все: британец показал, что арендаторы сделали с его жильем за выходные

Британец Музи Ндуна сдал свой дом в Вест-Мидленде в аренду на выходные. За эти два дня недобросовестные арендаторы просто разгромили жилье.

Еще ночью перед выселением мужчине поступили тревожные сообщения от полиции и соседей. Утром Музи отправил в дом своего уборщика и тот был ошеломлен, когда увидел масштабы разрушений.

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"Ужас, они уничтожили абсолютно все"

Владелец опубликовал фото дома в тик-токе. На снимках видно выломанные двери, разбитую мебель, оторванную раковину. В саду лежат матрасы так, будто их выбросили из окна второго этажа.

Музи думает, что его имущество повредили не просто так, а это была атака на бизнес из-за недобросовестной конкуренции.

Когда я впервые увидел фотографии, то был шокирован. Никогда раньше не имел дела с полицией, поэтому волновался, что произошло что-то серьезное и мне придется сидеть в суде,

– поделился мужчина.

На восстановление дома Музе нужно было потратить аж 12 тысяч фунтов, то есть около 619 тысяч гривен. После этой новости он даже задумался над тем, чтобы покинуть свое дело.

За выходные арендаторы разгромили жилье / Скриншот видео

Однако сервис Airbnb, где владелец публиковал объявление, провел внутреннее расследование и выделил ему компенсацию – 8 450 фунтов стерлингов, а это примерно 436 тысяч гривен, то есть большая часть суммы. Музи изменил свое мнение и решил взяться за ремонт. На это он потратил целых две недели.

Пользователи тик-тока были шокированы поведением арендаторов. Они написали, что это просто ужас, и некоторые комнаты напоминают "поле боя". Вопрос одного комментатора о том, "как у людей хватает совести делать такое", остается открытым.