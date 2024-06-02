План строительства одобрил городской совет в 2018 году, но теперь начал процесс принудительного взыскания. Согласно предписанию, собственность должны снести вместе со всеми сооружениями.

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Шесть месяцев, чтобы снести дом

Представители городского совета утверждают, что здание на 75 сантиметров выше, чем было разрешено. А еще оно выдвинуто вперед примерно на 145 сантиметров, поэтому не соответствует положению, утвержденному в планах.

Высота здания была увеличена примерно на 75 см, а ступеньки перед входом расположены не в соответствии с утвержденными планами. Южный фронтон не соответствует, поскольку на уровне первого и второго этажей были добавлены окна,

– отметила в документах местные власти.

Дом приказали снести в течение шести месяцев / Фото brit

Владельцы подали апелляцию, однако инспекция по планированию ее отклонила. Теперь у заявителя есть всего полгода, чтобы снести свой дом.

В то же время представители совета добавили, что здание не является несанкционированной застройкой и примером существенного нарушения по контролю планирования. Сейчас жилье сдают в аренду, а его владелец отказывается комментировать ситуацию.