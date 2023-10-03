Как война повлияла на рынок недвижимости во Львове: цены "до" и "после"

Ситуация на рынке недвижимости во Львове с начала полномасштабного вторжения сильно изменилась. В город переехали многие из прифронтовых регионов. Поскольку спрос превышал предложение, цены существенно выросли.

В начале войны люди больше всего интересовались арендой жилья, ведь искали временное убежище с надеждой вернуться домой. Поэтому во Львове стало очень не хватать апартаментов, которые можно было бы снять.

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Цены на аренду выросли вдвое

Такая ситуация повлияла на выросшие вдвое цены по сравнению с предвоенными цифрами.

Например, если в январе 2022 года однокомнатную квартиру во Львове можно было арендовать за 7 000 гривен, весной цена поднялась до 10 000 гривен, а ближе к лету – до 15 000 гривен. В декабре средняя стоимость однокомнатных квартир составила 16 250 гривен в месяц,

– отмечают в Институте аналитики и адвокации.

Наибольший спрос был и на квартиры для семей с детьми или животными. В то же время на квартиры-студии спрос снизился, потому что они редко соответствовали принципу "две стены". В таких помещениях, кроме ванной, обычно негде было спрятаться.

По поводу покупки жилья, аналитики рассказали, сколько сейчас стоит приобрести однокомнатную квартиру во Львове на вторичном рынке. На сентябрь 2023 года Львов занимает второе место по стоимости жилья после Киева. Цены на квартиру с одной комнатой колеблются от 49 тысяч до 64 тысяч долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в городах Украины / Фото Института аналитики и адвокации