В Киеве снизились цены на аренду квартир: обновленные данные

За последний месяц, то есть с 30 октября по 29 ноября, средняя аренда стоимости в Киеве изменилась. Снимать жилье стало чуть дешевле.

В месяц средняя стоимость аренды снизилась на 9%. Если в конце октября цена была в среднем 17600 гривен, то сейчас, 29 ноября, она составляет 16 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные платформы объявлений M2bomber.

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За сколько теперь можно арендовать квартиру в разных районах

Самая дорогая арендная цена обычно была зафиксирована в Печерском районе. Средняя цена аренды составила около 29-30 тысяч гривен. Однако сейчас стоимость снизилась и составляет 26 тысяч гривен. "Самым дорогим" районом теперь является Шевченковский, ранее занимавший второе место. Средняя цена на съем квартиры составляет 29,5 тысячи гривен.

Что касается районов с самой дешевой арендной стоимостью, то на первом месте традиционно стоит Деснянский, а дальше – Дарницкий и Днепровский.

Деснянский – 11 тысяч гривен;

Дарницкий и Днепровский – 13 500 тысяч гривен;

Оболонский – 13 750 тысяч гривен.

Сколько в среднем стоит арендовать квартиру по состоянию на 29 ноября / M2bomber

Если посмотреть на изменения в арендной стоимости за год, то она существенно повысилась – с 12 800 гривен стало 16 тысяч гривен (+25%). Однако за последний месяц средняя цена снизилась, что не может не радовать людей, ищущих квартиру в Киеве.

В течение месяца цена немного снизилась / M2bomber