За місяць середня вартість оренди знизилася на 9%. Якщо наприкінці жовтня ціна була в середньому 17 600 гривень, то зараз, 29 листопада, вона становить 16 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані платформи оголошень M2bomber.

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За скільки тепер можна орендувати квартиру в різних районах

Найдорожча орендна вартість зазвичай була зафіксована в Печерському районі. Середня ціна оренди становила близько 29 – 30 тисяч гривень. Проте зараз вартість знизилася та становить 26 тисяч гривень. "Найдорожчим" районом тепер є Шевченківський, що раніше посідав друге місце. Середня ціна на винаймання квартири становить 29,5 тисячі гривень.

Що стосується районів із найдешевшою орендною вартістю, то на першому місці традиційно стоїть Деснянський, а далі – Дарницький та Дніпровський:

Деснянський – 11 тисяч гривень;

Дарницький та Дніпровський – 13 500 тисяч гривень;

Оболонський – 13 750 тисяч гривень.

Скільки в середньому коштує орендувати квартиру станом на 29 листопада / Дані M2bomber

Якщо поглянути на зміни в орендній вартості за рік, то вона суттєво підвищилася – з 12 800 гривень стала 16 тисяч гривень (+25%). Проте за останній місяць середня ціна знизилася, що не може не тішити людей, які шукають квартиру в Києві.