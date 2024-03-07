Изменились ли цены на аренду квартир в Киеве: актуальные цифры

Средняя цена за аренду квартир в Киеве составляет 16 813 гривен. В течение зимнего сезона, то есть с декабря до конца февраля, эта цифра изменилась, но несущественно.

Если сравнивать среднюю стоимость аренды в феврале к цене в декабре, то она повысилась на 2,36%. Это проследили аналитики украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Какие сейчас цены на аренду жилья в Киеве

Дороже всего арендовать квартиру в Печерском районе, как это было и раньше. Снимать однокомнатное жилье там в среднем стоит 23 434 гривны. На втором месте тоже традиционно Шевченковский район со средней ценой в 20 316 гривен за квартиру с одной комнатой.

Самые низкие цены на аренду квартир – в Деснянском районе. По данным аналитиков, однокомнатную квартиру там можно найти даже за 3 400 гривен, а аренда четырехкомнатной будет стоить 15 тысяч гривен.

Цены на аренду жилья в Киеве / Фото DIM.RIA

Также достаточно бюджетно снимать жилье в Святошинском районе, где аренда однокомнатной квартиры стоит 12 886 гривен. Во всех остальных районах – цены приближены к среднему показателю по столице.

Сколько стоит квадрат в киевских новостройках в Киеве

В лидерах по ценам также Печерский и Шевченковский районы. Там средняя стоимость за квадрат составляет 95 880 гривен и 62 952 гривны соответственно.

Самые низкие цены зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах – 36 381 и 36 578 гривен соответственно. Во всех остальных районах цены колеблются от 41 до 49 тысяч гривен за квадрат.