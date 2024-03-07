Якщо порівнювати середню вартість оренди в лютому до ціни в грудні, то вона підвищилася на 2,36%. Це простежили аналітики українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Які зараз ціни на оренду житла в Києві

Найдорожче орендувати квартиру в Печерському районі, як це було й раніше. Винаймати однокімнатне житло там в середньому коштує 23 434 гривні. На другому місці теж традиційно Шевченківський район із середньою ціною в 20 316 гривень за квартиру з одною кімнатою.

Найнижчі ціни на оренду квартир – у Деснянському районі. За даними аналітиків, однокімнатну квартиру там можна знайти навіть за 3 400 гривень, а оренда чотирикімнатної коштуватиме 15 тисяч гривень.

Ціни на оренду житла в Києві / Фото DIM.RIA

Також досить бюджетно винаймати житло у Святошинському районі, де оренда однокімнатної квартири коштує 12 886 гривень. У всіх інших районах – ціни наближені до середнього показника по столиці.

Скільки коштує квадрат у київських новобудовах

У лідерах за цінами є також Печерський та Шевченківський райони. Там середня вартість за квадрат складає 95 880 гривень та 62 952 гривні відповідно.

Найнижчі ціни зафіксували в Деснянському та Дарницькому районах – 36 381 і 36 578 гривень відповідно. У всіх інших районах ціни коливаються від 41 до 49 тисяч гривень за квадрат.