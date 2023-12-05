Сколько стоит аренда квартир в Киеве в начале декабря: аналитические данные

На 5 декабря средняя стоимость аренды жилья в столице составляет 15 500 гривен. За последний месяц цены снизились на 12%.

Ровно месяц назад, 5 ноября, средняя цена аренды в Киеве составила около 17645 гривен. Однако сейчас общая стоимость дешевле более 2 тысяч гривен, сообщает 24 Канал ссылаясь на данные платформы объявлений M2bomber.

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Сколько стоит арендовать квартиру во всех районах Киева.

"Самым дорогим" районом столицы традиционно остается Печерский. Там средняя стоимость аренды сейчас составляет 30 860 гривен. "Догоняет" его Шевченковский район со средней ценой в 29 268 гривен.

Во всех остальных районах цены значительно ниже. На третьей позиции – Подольский район со средней стоимостью 18 750 гривен. Далее в нашем списке есть Соломенский и Голосеевский районы с одинаковой средней ценой в 17 тысяч гривен.

"Самым дешевым" районом является Деснянский, где аренда в среднем стоит 12 тысяч гривен. Также недорого можно снять квартиру в следующих районах:

Днепровский – 13500 гривен;

Оболонский – 13 500 гривен;

Дарницкий – 13 625 гривен.

Средние цены на аренду жилья в Киеве 5 декабря / Данные M2bomber