Рівно місяць тому, 5 листопада, середня ціна оренди в Києві становила близько 17 645 гривень. Проте зараз загальна вартість дешевша на понад 2 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані платформи оголошень M2bomber.

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Скільки коштує орендувати квартиру в усіх районах Києва

"Найдорожчим" районом столиці традиційно залишається Печерський. Там середня вартість оренди зараз становить 30 860 гривень. "Наздоганяє" його Шевченківський район із середньою ціною у 29 268 гривень.

У всіх інших районах ціни значно нижчі. На третій позиції – Подільський район із середньою вартістю 18 750 гривень. Далі в нашому списку є Солом'янський та Голосіївський райони з однаковою середньою ціною у 17 тисяч гривень.

"Найдешевшим" районом є Деснянський, де оренда в середньому коштує 12 тисяч гривень. Також недорого можна винайняти квартиру в таких районах:

Дніпровський – 13 500 гривень;

Оболонський – 13 500 гривень;

Дарницький – 13 625 гривень.