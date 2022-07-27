Отдых у воды: 5 домиков для летнего уик-энда вблизи Львова
Переживать летнюю жару в городе без водоема действительно сложно. Однако на выходные можно позволить себе вырваться из квартиры и отправиться в небольшое путешествие.
Для того чтобы отдохнуть у воды во Львовской области, необязательно ехать на популярные курорты или платить за вход на заполненный отдыхающими пляж. На Airbnb есть десятки предложений, где можно остановиться на выходные. А некоторые из них еще предлагают персональный бассейн, сообщает 24 канал.
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Собрали 5 уютных домов возле Львова, где вы сможете провести уик-энд (если успеете забронировать их первыми).
Дуплекс в Славске
За 3 часа езды от Львова в поселке городского типа Славское вы найдете дом RoKSa 2, где можно поселиться с семьей или компанией друзей. В общей сложности дуплекс рассчитан на 4 – 6 человек. Здесь есть две отдельные спальни с двуспальными кроватями, а также гостиная с раскладным двухместным диваном.
Дом сам по себе настраивает для отдыха – современный дизайн, элементы Бойковщины, дерево и ненавязчивая подсветка подарят ощущение, что вы находитесь вдали от города.
Где отдохнуть в Славске / Фото Airbnb
Изюминкой помещения является терраса, на которой можно устроить завтрак. Рядом есть мангал с шампурами. И самое главное – во дворе у вас будет доступ к собственному бассейну с шезлонгами для настоящего релакса.
Гостевой дом "Шале-де-Белья" в Терло
За менее чем 5 часов езды от Львова вас ждет аутентичный дом посреди девственной природы. Те, кто отдыхал здесь, делятся только положительными впечатлениями и рекомендуют посетить домик тем, кто обожает дикую природу, животных и хочет погрузиться в атмосферу Карпат.
Аутентичный дом во Львовской области / Фото Airbnb
Всего в доме есть 3 комнаты и 5 спальных мест. Также есть кухня и душевая. С двух террас открывается вид на горы, а совсем недалеко расположены старинные монастыри и замки.
Жителям предлагают приватный доступ на пляж, сформированный из горного потока. Тем, кто выбирает закрытые водоемы, понравится открытый спортивно-плавательный бассейн.
Дом Owerko Inn в селе Чишки
Путешественникам, которые имеют мало времени на дорогу, стоит посетить дом в Чишках. Чтобы добраться сюда из Львова, понадобится всего 40 минут на авто.
Дом с бассейном в 40 минутах от Львова / Фото Airbnb
Дом оборудован всем необходимым для отдыха. В одном месте собраны джакузи, открытый бассейн, сауна и барбекю. Для тех, кто хочет более активных развлечений есть бильярд и теннисные столы.
Особенностью является емкость дома – здесь можно повести действительно роскошный праздник и собрать всех своих друзей или близких родственников. Вместе в этой местности вам точно не будет скучно.
Коттедж "Шепот леса" в селе Мита
За менее чем 3 часа вы сможете добраться до поселка Мита, где владельцы уютного коттеджа "Шепот леса" уже подготовили все необходимое для спокойного отдыха. Локация позволит отдохнуть от шума города, а скоростной интернет – оставаться на связи, что не всегда удается в походах.
Дом в поселке Мита / Фото Airbnb
Владельцы получают спальню, кухню со всей необходимой техникой, отдельное рабочее место и выход на балкон и патио.
А самое главное – вы сможете провести вечера в открытом бассейне и наблюдать за тем, как за горы садится солнце. Если внезапно станет холодно – есть возможность переместиться в гидромассажную ванну внутри дома.
Усадьба "Ванда"
Деревянные коттеджи в известном горнолыжном курорте Орявчик-Звенив – это обширная территория, на которой располагается терраса с мангалом и гостевые дома. Рядом протекает река Орявчик, которую хорошо видна из окон номеров.
Усадьба "Ванда" во Львовской области / Фото Airbnb
Коттеджи включают в себя полностью оборудованную кухню, столовую с гостиной и санузел с душевой кабиной. Также есть несколько спален с двухуровневым семейным номером. Рядом есть сауна на 6 человек и небольшой бассейн.