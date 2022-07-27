Отдых у воды: 5 домиков для летнего уик-энда вблизи Львова

Переживать летнюю жару в городе без водоема действительно сложно. Однако на выходные можно позволить себе вырваться из квартиры и отправиться в небольшое путешествие.

Для того чтобы отдохнуть у воды во Львовской области, необязательно ехать на популярные курорты или платить за вход на заполненный отдыхающими пляж. На Airbnb есть десятки предложений, где можно остановиться на выходные. А некоторые из них еще предлагают персональный бассейн, сообщает 24 канал.

К теме Монолитно-каркасное жилье с паркингом: девелопер о самом популярном формате новостроек во Львове

Собрали 5 уютных домов возле Львова, где вы сможете провести уик-энд (если успеете забронировать их первыми).

Дуплекс в Славске

За 3 часа езды от Львова в поселке городского типа Славское вы найдете дом RoKSa 2, где можно поселиться с семьей или компанией друзей. В общей сложности дуплекс рассчитан на 4 – 6 человек. Здесь есть две отдельные спальни с двуспальными кроватями, а также гостиная с раскладным двухместным диваном.

Дом сам по себе настраивает для отдыха – современный дизайн, элементы Бойковщины, дерево и ненавязчивая подсветка подарят ощущение, что вы находитесь вдали от города.

Где отдохнуть в Славске / Фото Airbnb

Изюминкой помещения является терраса, на которой можно устроить завтрак. Рядом есть мангал с шампурами. И самое главное – во дворе у вас будет доступ к собственному бассейну с шезлонгами для настоящего релакса.

Гостевой дом "Шале-де-Белья" в Терло

За менее чем 5 часов езды от Львова вас ждет аутентичный дом посреди девственной природы. Те, кто отдыхал здесь, делятся только положительными впечатлениями и рекомендуют посетить домик тем, кто обожает дикую природу, животных и хочет погрузиться в атмосферу Карпат.

Аутентичный дом во Львовской области / Фото Airbnb

Всего в доме есть 3 комнаты и 5 спальных мест. Также есть кухня и душевая. С двух террас открывается вид на горы, а совсем недалеко расположены старинные монастыри и замки.

Жителям предлагают приватный доступ на пляж, сформированный из горного потока. Тем, кто выбирает закрытые водоемы, понравится открытый спортивно-плавательный бассейн.

Дом Owerko Inn в селе Чишки

Путешественникам, которые имеют мало времени на дорогу, стоит посетить дом в Чишках. Чтобы добраться сюда из Львова, понадобится всего 40 минут на авто.

Дом с бассейном в 40 минутах от Львова / Фото Airbnb