За сколько можно арендовать жилье в Киеве: аналитики назвали самые дорогие районы

В ноябре аренда жилья в Киеве выросла на 7,1% по отношению к октябрю. В то же время в годовом исчислении стоимость рухнула на 42% в долларах и на 22% в гривне.

При этом спрос на аренду жилья в столице снова сократился. Как отметил резидент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, на это влияет, в частности, сезонность.

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Ничего удивительного в этом нет. Такая тенденция зимнего периода в аренде наблюдается каждый год. Инвентаря на столичном рынке достаточно,

– отметил Юрий Пита.

По его словам, единственное, что действительно изменилось – это запросы от арендаторов.

Учитывая сегодняшние реалии люди предпочитают жилье отвечающее следующим критериям: невысокий этаж, централизованное отопление и водоснабжение, наличие газа в доме, присутствие рядом магазинов работающих от генераторов, и самое главное – как можно дальше от военных и инфраструктурных объектов,

– отметил Юрий Пита.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук добавляет, что в случае ухудшения ситуации возобновление спроса на аренду в столице не начнется раньше конца апреля – начала мая 2023 года.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве

В ноябре 2022 года медианная стоимость аренды в долларовом эквиваленте составляла 6 долларов за квадратный метр. В общем, в осенний период медиа стоимость аренды в столице выросла на 20% в долларе.

Цены на аренду трехкомнатных квартир в столице остаются неизменными в течение осени 2022 года, а вот стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла. Цены распределились следующим образом:

цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 7 долларов;

двухкомнатных – 6 долларов за квадратный метр;

трехкомнатных квартир – 5 долларов за квадратный метр.

Как распределились цены по районам:

Самым дорогим для аренды жилья в ноябре стал Печерский район . Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 692 долларов за объект или 10 долларов за квадратный метр.

. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 692 долларов за объект или 10 долларов за квадратный метр. На втором месте – Шевченковский район. Арендодатели в этом районе просят 443 долларов за квартиру.

Арендодатели в этом районе просят 443 долларов за квартиру. Замыкает тройку лидеров Голосеевский район с ценником 353 долларов за объект.



Стоимость аренды жилья по районам / Инфографика Address.ua

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 173 доллара за квартиру (4 доллара за квадратный метр).



Стоимость аренды жилья по районам / Инфографика Address.ua

Самым дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 449 долларов.

На втором месте по стоимости аренды квартир находится Подольский район, медианная цена аренды однокомнатной картины составляет 287 долларов.

В Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 230 до 250 долларов.