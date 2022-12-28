При цьому попит на оренду житла у столиці знов скоротився. Як зазначив резидент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, на це впливає, зокрема, сезонність.

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Нічого надзвичайного в цьому немає. Така тенденція зимового періоду в оренді спостерігається щороку. Інвентарю на столичному ринку достатньо,

– зазначив Юрій Піта.

За його словами, єдине що справді змінилось – це запити від орендарів.

Враховуючи сьогоднішні реалії люди віддають перевагу житлу яке відповідає наступним критеріям: невисокий поверх, централізоване опалення та водопостачання, наявність газу в будинку, присутність поруч магазинів які працюють від генераторів, та найголовніше – якомога далі від військових та інфраструктурних об’єктів,

– зазначив Юрій Піта.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук додає, що у разі погіршення ситуації відновлення попиту на оренду в столиці не почнеться раніше кінця квітня – початку травня 2023 року.

Скільки сьогодні коштує оренда житла у Києві

У листопаді 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 6 доларів за квадратний метр. Загалом, в осінній період медіанна вартість оренди в столиці зросла на 20% в доларі.

Ціни на оренду трикімнатних квартир в столиці залишається незмінною протягом осені 2022 року, а от вартість однокімнатних та двокімнатних квартир зросла. Ціни розподілилися таким чином:

ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 7 доларів;

двокімнатних – 6 доларів за квадратний метр;

трикімнатних квартир – 5 доларів за квадратний метр.

Як розподілилися ціни за районами:

Найдорожчим для оренди житла у листопаді став Печерський район . Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 692 доларів за об'єкт або 10 доларів за квадратний метр.

. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 692 доларів за об'єкт або 10 доларів за квадратний метр. На другому місці – Шевченківський район. Орендодавці в цьому районі просять 443 доларів за квартиру.

Орендодавці в цьому районі просять 443 доларів за квартиру. Замикає трійку лідерів Голосіївський район з цінником 353 доларів за об'єкт



Вартість оренди житла за районами / Інфографіка Address.ua

Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована у Деснянському районі – 173 долари за квартиру (4 долари за квадратний метр).



Вартість оренди житла за районами / Інфографіка Address.ua

Найдорожчим районом для оренди найліквідніших однокімнатних квартир є Печерський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 449 доларів.

На другому місці по вартості оренди квартир знаходиться Подільський район, медіанна ціна оренди однокімнатної картини становить 287 доларів.

В Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах можна винайняти однокімнатну квартиру в діапазоні від 230 до 250 доларів.