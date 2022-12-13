Приложение аренды квартир Bird теперь доступно во Львове: преимущества сервиса

Приложение аренды квартир Bird отпраздновало 4 года работы в Киеве. По случаю праздника сервис объявил о расширении географии. Теперь, кроме Киева и Лондона, воспользоваться удобным поиском дома могут и жители Львова.

Представители ЛУН рассказали, что разработчики получили грант в поддержку украинских стартапов от Google Это позволило профинансировать запуск приложения для iOS.

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Что известно о приложении

Как рассказывают разработчики, Bird – это агрегатор объявлений с самых популярных сайтов недвижимости Киева и Львова с искусственным интеллектом bird Al. Благодаря интерактивной карте приложение имеет ряд преимуществ, в частности:

распознает адреса,

выявляет дубликаты объявлений и наносит их на карту,

разрешает открыть 3D-карту со всеми домами Киева и Львова;

предоставляет подписку на новые квартиры в любимых домах, ЖК или возле метро.



Преимущества приложения Bird / Скриншот 24 канал

К тому же приложение предлагает удобную фильтрацию, позволяющую отсортировать квартиры по квадратуре, выбрать новостройки или дома старого жилого фонда.

Также доступна функция "бабушкин ремонт", которая отфильтровывает жилье по интерьеру и мебели.

Для удобства в приложении доступна возможность обвести приоритетный район и подписаться на уведомления о новых квартирах, которые будут появляться именно в выбранной локации.

Разработчики отмечают, что с помощью их применения в довоенные времена квартиры нашли 200 тысяч киевлян. В настоящее время им пользуется 230 000 пользователей. Теперь к ним присоединятся львовяне и гости города.

Мы сочли, что в этом году спрос на аренду квартир во Львове увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. А это очень много, учитывая войну и количество людей, выехавших за границу. В Киеве, например, спрос упал на 20%,

– рассказывают в ЛУН.

Здесь добавляют, что в ближайшее время выход приложения на Android не планируется – этим планам помешала война. Но в будущем появится и такая версия, говорят в ЛУН. В настоящее время скачать Bird Львов в App Store можно по ссылке.