Представники ЛУН розповіли, що розробники отримали грант на підтримку українських стартапів від Google. Це дозволило профінансувати запуск додатка для iOS.

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Що відомо про додаток

Як розповідають розробники, Bird – це агрегатор оголошень з найпопулярніших сайтів нерухомості Києва і Львова зі штучним інтелектом bird Al. Завдяки інтерактивній карті додаток має низку переваг, зокрема:

розпізнає адреси,

виявляє дублікати оголошень і наносить їх на мапу,

дозволяє відкрити 3D-мапу з усіма будинками Києва та Львова;

надає підписку на нові квартири в улюблених будинках, ЖК чи поблизу метро.



Переваги додатку Bird / Скриншот 24 канал

До того ж додаток пропонує зручне фільтрування, яке дозволяє відсортувати квартири за квадратурою, вибрати новобудови або будинки старого житлового фонду.

Також доступна функція "бабцін ремонт", що відфільтрує житло за інтерʼєром та меблями.

Для зручності в додатку доступна можливість власноруч обвести пріоритетний район та підписатися на сповіщення про нові квартири, що будуть зʼявлятись саме в обраній локації.

Розробники наголошують, що за допомогою їхнього застосунку, у довоєнні часи квартири знайшли 200 тисяч киян. Наразі ним користується 230 000 користувачів. Тепер до них доєднаються львів'яни та гості міста.

Ми порахували, що в цьому році попит на оренду квартир у Львові збільшився на 20% в порівнянні з попереднім роком. А це дуже багато, враховуючи війну та кількість людей, що виїхали за кордон. У Києві, наприклад, попит впав на 20%,

– в ЛУН.

Тут додають, що найближчим часом вихід додатка на android не планується – цим планам завадила війна. Але в майбутньому з’явиться і така версія, кажуть в ЛУН. Наразі завантажити Bird Львів в App Store можна за посиланням.