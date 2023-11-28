Сколько украинцы тратят на аренду жилья в областных центрах: результаты исследования

Аналитики двух украинских компаний исследовали, какой процент средней зарплаты жители областных центров тратят на аренду жилья. Узнайте, в каких городах арендная плата "съедает" деньги украинцев.

Маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA и сайт поиска работы Work.ua проанализировали финансовые возможности украинцев в соответствии с тенденцией роста стоимости жилья на вторичном рынке. Источником служили данные о средней заработной плате в Украине и средней стоимости аренды однокомнатной квартиры без учета сегмента премиумжилья в октябре 2023 года, сообщает 24 Канал.

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Аренда жилья в областных центрах относительно зарплаты

Самую среднюю заработную плату зафиксировали в Киеве – это 20 000 гривен. В столице аренда однокомнатной квартиры с учетом всех фильтров также самая высокая – 15 517 гривен. Таким образом, доля расходов на аренду составляет 78%.

Наибольший процент от зарплаты приходится отдавать жителям Львова – это 80%. А наименьший процент от заработной платы за проживание в съемной квартире платят жители Херсона, Харькова и Николаева – 21%, 34% и 35% соответственно. В пределах 42-45% средней прибыли составляет цена за жилье в Тернополе, Запорожье, Одессе, Кропивницком и Чернигове. Например, средняя заработная плата в Тернополе составляет 16 000 гривен, а средняя цена однокомнатной квартиры – 6 643 гривен.

Соотношение зарплаты к оплате за аренду однокомнатного жилья / Фото DIM.RIA

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По данным исследования, средняя заработная плата в Украине составляет 18000 гривен. Если не считать прифронтовые области и временно оккупированные территории, то наименьшая общая сумма за аренду квартиры в гривнах зафиксирована в Сумской области – 6 292 гривен.