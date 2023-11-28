Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA та сайт пошуку роботи Work.ua проаналізували фінансові можливості українців відповідно до тенденції зростання вартості житла на вторинному ринку. Джерелом слугували дані про середню заробітну плату в Україні та середню вартість оренди однокімнатної квартири без урахування сегмента преміумжитла у жовтні 2023 року, повідомляє 24 Канал.

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Оренда житла в обласних центрах відносно зарплати

Найбільшу середню заробітну плату зафіксували в Києві – це 20 000 гривень. У столиці оренда однокімнатної квартири з урахуванням всіх фільтрів також найвища – 15 517 гривень. У такий спосіб частка витрат на оренду складає 78%.

Найбільший відсоток від зарплати доводиться віддавати жителям Львова – це 80%. А найменший відсоток від заробітної плати за проживання в орендованій квартирі сплачують жителі Херсона, Харкова та Миколаєва – 21%, 34% і 35% відповідно. У межах 42 – 45% середнього прибутку складає ціна за житло у Тернополі, Запоріжжі, Одесі, Кропивницькому та Чернігові. До прикладу, середня заробітна плата у Тернополі становить 16 000 гривень, а середня ціна однокімнатної квартири – 6 643 гривень.

Співвідношення зарплати до оплати за оренду однокімнатного житла / Фото DIM.RIA

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За даними дослідження, середня заробітна плата в Україні становить 18 000 гривень. Якщо не брати до уваги прифронтові області та тимчасово окуповані території, то найменша загальна сума за оренду квартири в гривнях зафіксована в Сумській області – 6 292 гривень.