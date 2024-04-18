Творение архитектора: взгляните этот величественный дом в стиле колониального возрождения

Какими бы роскошными ни были новые особняки, трудно превзойти величественную архитектуру испанского колониального возрождения 1920-30-х годов. А еще когда дом спроектировал известный архитектор, то это вообще произведение искусства.

На рынке появилась настоящая архитектурная жемчужина Пасадены, что в Калифорнии. Ее спроектировал известный американский архитектор Уоллес Нефф, у которого заказывали проекты многие знаменитости. Стоимость такого дома соответствующая – 10,8 миллиона долларов.

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Архитектурная жемчужина Пасадены

"1920-е годы были золотой эпохой для архитектуры Южной Калифорнии и эпохой беспрецедентного богатства, когда особняки строили такие архитекторы, как Уоллес Нефф", – говорит агент по листингу Кэрол Чуа.

В этом доме в Пасадене прекрасное все: толстые арочные стены, резные двери; декоративные светильник и узорчатая плитка. Жилье спроектировано так, чтобы сквозь каждое окно в доме можно было видеть виды на всю долину Сан-Габриэль и близлежащие горы.

Интерьер в пастельных оттенках / Фото CRMLS

В огромном имении площадью 930 квадратов есть 10 спален и 12 ванных комнат. Отдельно владельцы построили еще одно жилье, которое расположено над гаражом. Среди уникальных деталей в интерьере, сохранившихся по сей день, называют три оригинальных камина и балочный потолок в гостиной.

Известно, что в доме обустроили много дополнительных комнат, в частности летнюю кухню, библиотеку, кабинет и живописную галерею с видом на внутренний двор.