Архитектурные антитренды: 9 решений, которых лучше избегать при строительстве частного дома
Источник:инстаграм Анна Акопян
По статистике, 85% людей принимают решение о планировании и архитектуре будущего дома, опираясь на опыт знакомых и наглядные примеры домов, расположенных по соседству. К сожалению, такая практика умножает неэстетичные и устаревшие проекты.
Предлагаем ознакомиться с самыми распространенными антитрендамы, которые помогут вам отсеять неактуальные решения. Чтобы не допустить подобного, обращайтесь к профессионалам, которые держат руку на пульсе последних архитектурных веяний!
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Дом-коробка
Визуально такая конструкция напоминает обычную коробку, решение для которой обусловлено типичным проектом из интернета. Так делать не стоит. Ведь дом – это всегда индивидуальный подход для конкретного заказчика.
Дикий камень
Такое решение существенно испортит фасад здания, нарушая пропорции и соотношения плоскостей.
Слишком яркий фасад
Помните о том, что дом должен органично вписаться в окружающую среду. А оформляя его в кричащих цветах, сделать это будет невозможно.
Сплошной черный
Такие дома излучают мрачность. Но если ваша задача – отпугнуть прохожих, они справятся с ней "на ура".
Угловые декоративные темные элементы
Решение ухудшает пропорции и визуально разделяет плоскость стены.
"Не как у всех"
Прежде чем выделиться, хорошо подумайте, стоит ли игра свеч? Если никто еще не решался на такой "вау-эффект", возможно, эффект вовсе не "вау"?
Контрастный цоколь дома
Решение визуально занижает дом, ухудшает пропорции и обрезает нижнюю часть.
Негармоничные пропорции дома
Задача архитектора – знать о принципах золотого сечения, чувствовать пропорции и сделать проект гармоничным.
Дом "с глубоким смыслом"
Когда дом формирует странные причудливые формы, задачей зрителя становится их разгадка. И это не совсем хорошо. Каждый в таких ситуациях начинает додумывать в меру своей фантазии.