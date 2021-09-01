Архітектурні антитренди: 9 рішень, яких краще уникати при будівництві приватного дому
Джерело:інстаграм Анна Акопян
За статистикою, 85% людей приймають рішення про планування та архітектуру майбутнього дому, опираючися на досвід знайомих та наочні приклади будинків, розташованих по сусідству. На жаль, така практика примножує неестетичні та застарілі проєкти.
Пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими антитрендами, які допоможуть вам відсіяти неактуальні рішення. Щоб не допустити подібного, звертайтеся до професіоналів, які тримають руку на пульсі останніх архітектурних віянь!
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Будинок-коробка
Візуально така конструкція нагадує звичайну коробку, рішення для якої зумовлено типовим проєктом з інтернету. Так робити не варто. Адже будинок – це завжди індивідуальний підхід до кожного замовника.
Дикий камінь
Таке рішення істотно зіпсує фасад будинку, порушуючи пропорції та співвідношення площин.
Занадто яскравий фасад
Пам'ятайте про те, що будинок повинен органічно вписатися в навколишнє середовище. А оформлюючи його в кричущих кольорах, зробити це буде неможливо.
Суцільний чорний
Такі будинки випромінюють похмурість. Але якщо ваша задача – відлякати перехожих, вони впораються з нею "на ура".
Кутові декоративні темні елементи
Рішення погіршує пропорції та візуально розділяє площину стіни.
"Не як у всіх"
Перш ніж виділитися, добре подумайте, чи варта гра свічок? Якщо ніхто ще не наважувався на такий "вау-ефект", ймовірно, ефект зовсім не "вау"?
Контрастний цоколь будинку
Рішення візуально занижує будинок, погіршує пропорції та обрізає нижню частину.
Негармонійні пропорції будинку
Завдання архітектора – знати про принципи золотого перетину, відчувати пропорції, і зробити проєкт гармонічним.
Будинок "з глибоким сенсом"
Коли дім формує дивні химерні форми, завданням глядача стає їх розгадка. Й це не є добре. Кожен в таких ситуаціях починає додумувати в міру своєї фантазії.