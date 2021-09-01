Архітектурні антитренди: 9 рішень, яких краще уникати при будівництві приватного дому

За статистикою, 85% людей приймають рішення про планування та архітектуру майбутнього дому, опираючися на досвід знайомих та наочні приклади будинків, розташованих по сусідству. На жаль, така практика примножує неестетичні та застарілі проєкти.

Пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими антитрендами, які допоможуть вам відсіяти неактуальні рішення. Щоб не допустити подібного, звертайтеся до професіоналів, які тримають руку на пульсі останніх архітектурних віянь!

До теми Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані

Будинок-коробка

Дім у формі коробки: чому не варто будувати / Фото інстаграм annaakopyandesign

Візуально така конструкція нагадує звичайну коробку, рішення для якої зумовлено ​​типовим проєктом з інтернету. Так робити не варто. Адже будинок – це завжди індивідуальний підхід до кожного замовника.

Дикий камінь

Чому не можна декорувати фасад диким каменем / Фото annaakopyandesign

Таке рішення істотно зіпсує фасад будинку, порушуючи пропорції та співвідношення площин.

Занадто яскравий фасад

Мінуси яскравих будинків / Фото annaakopyandesign

Пам'ятайте про те, що будинок повинен органічно вписатися в навколишнє середовище. А оформлюючи його в кричущих кольорах, зробити це буде неможливо.

Суцільний чорний

Чому не варто будувати чорні будинки / Фото annaakopyandesign

Такі будинки випромінюють похмурість. Але якщо ваша задача – відлякати перехожих, вони впораються з нею "на ура".

Кутові декоративні темні елементи

Мінуси темних декоративних елементів /Фото annaakopyandesign

Рішення погіршує пропорції та візуально розділяє площину стіни.

"Не як у всіх"

Занадто химерні конструкції / Фото annaakopyandesign

Перш ніж виділитися, добре подумайте, чи варта гра свічок? Якщо ніхто ще не наважувався на такий "вау-ефект", ймовірно, ефект зовсім не "вау"?

Контрастний цоколь будинку

Темний контрастний цоколь: мінуси рішення / Фото annaakopyandesign

Рішення візуально занижує будинок, погіршує пропорції та обрізає нижню частину.

Негармонійні пропорції будинку

Чому асиметрія не підходить для приватних будинків / Фото annaakopyandesign

Завдання архітектора – знати про принципи золотого перетину, відчувати пропорції, і зробити проєкт гармонічним.

Будинок "з глибоким сенсом"

Дивакуваті форми будинків / Фото annaakopyandesign

Коли дім формує дивні химерні форми, завданням глядача стає їх розгадка. Й це не є добре. Кожен в таких ситуаціях починає додумувати в міру своєї фантазії.