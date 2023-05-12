Архитектурное чудо: вы будете шокированы этими домами

12 мая 2023, 18:13
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Источник:

Boredpanda

Не каждый замысел архитектора поймет глаз рядового человека. Так случилось и с этими домами, которые в большинстве своем вызывают удивление.

Дом барби, асимметричные фигуры и необычные цветовые сочетания: таких произведений вы точно никогда не встречали, поэтому предлагаем вашему вниманию эксклюзивную подборку.

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Дома, вызывающие удивление

Барби живет здесь: интерьер поражает куда больше чем внешний вид

Фото Boredpanda

Нет, вам не казалось, это дом в форме гитары: поражает, не правда ли?

Фото Boredpanda

Этот дом интересной формы можно арендовать: он расположен на берегу озера в Южной Каролине

Фото Boredpanda

Интересный факт: художник потратил два года на то, чтобы раскрасить дом

Фото Boredpanda

Дизайнер растоптал границу между экстравагантностью и безвкусицей


Фото Boredpanda

Ворота созданы природой

Фото Boredpanda

Любопытно, кто живет в огромном панцире

Фото Boredpanda

Это похоже на дом мечты из детских снов

Фото Boredpanda

Интересная форма и уникальные сочетания цветов и текстур

Фото Boredpanda

Красочные эксперименты никто не отменял


Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак