Архитектурное чудо: вы будете шокированы этими домами

Не каждый замысел архитектора поймет глаз рядового человека. Так случилось и с этими домами, которые в большинстве своем вызывают удивление.
Дом барби, асимметричные фигуры и необычные цветовые сочетания: таких произведений вы точно никогда не встречали, поэтому предлагаем вашему вниманию эксклюзивную подборку.
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Дома, вызывающие удивление
Барби живет здесь: интерьер поражает куда больше чем внешний вид
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Нет, вам не казалось, это дом в форме гитары: поражает, не правда ли?
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Этот дом интересной формы можно арендовать: он расположен на берегу озера в Южной Каролине
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Интересный факт: художник потратил два года на то, чтобы раскрасить дом
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Дизайнер растоптал границу между экстравагантностью и безвкусицей
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Ворота созданы природой
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Любопытно, кто живет в огромном панцире
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Это похоже на дом мечты из детских снов
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Интересная форма и уникальные сочетания цветов и текстур
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Красочные эксперименты никто не отменял
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