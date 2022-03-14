АСНУ советует отложить приобретение жилья до завершения режима военного положения

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины предостерегает потенциальных покупателей от приобретения недвижимости в условиях военного положения. Такие сделки опасны для обеих сторон.

Такое обращение огласил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, сообщает 24 канал.

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Почему стоит отложить покупку

По словам специалиста, с начала войны в Украине не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что не давало возможности продавцам и покупателям заключать сделки по покупке/продаже объектов недвижимого имущества.

Согласно сообщению Министерства юстиции Украины, вскоре в регионах, где нет военных действий, будет возобновлен доступ в Госреестр. Однако функционал отдельных услуг, среди которых, вероятно, будут сделки по покупке/продаже жилой недвижимости, останется ограниченным.

"До завершения военного положения в Украине специалисты АФНУ не советуют гражданам заключать соглашения по существующим "лазейкам" или "схемам", как, например, приобретение квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров, или оформление завещаний на покупателя. Ведь любая подобная операция не является на 100% юридически защищенной. Такая практика применялась, когда дельцы обходили мораторий на продажу сельскохозяйственного назначения", – рассказал Юрий Пита.

На западе страны растет спрос на вторичное жилье

По данным АФНУ, в западных областях Украины отмечена тенденция роста спроса на жилье на вторичном рынке. До конца марта из более чем 0,5 миллиона граждан, вынужденно покинувших свои дома и временно поселившихся в Западноукраинских областях, около 3% могут быть заинтересованы в приобретении квартир и частных домов. Согласно росту спроса цены на наиболее востребованные 1 – 2-комнатные квартиры могут возрасти в среднем на 3 – 7%.

В то же время, как отмечает Пита, приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований заблокировано.

"В условиях войны любые операции с недвижимым имуществом крайне нежелательны и рискованны, которые следует избегать потенциальным покупателям. Также следует помнить положения ст. 233 Гражданского кодекса Украины, когда сделка может быть признана недействительным судом, если она осуществлена ​​под влиянием тяжелой обстоятельства", – подытожил он.