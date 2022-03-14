Таке звернення оприлюднив Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, повідомляє 24 канал.

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Чому варто відкласти покупку

За словами фахівця, від початку війни в Україні не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що не давав можливості продавцям і покупцям укладати правочини з купівлі / продажу об’єктів нерухомого майна.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції України, невдовзі в регіонах, де немає військових дій, буде відновлено доступ до Держреєстру. Проте функціонал окремих послуг, серед яких, ймовірно, будуть правочини з купівлі / продажу житлової нерухомості, залишиться обмеженим.

"До завершення воєнного стану в Україні фахівці АФНУ не радять громадянам укладати угоди за існуючими "лазівками" або "схемами", як то, наприклад, придбання квартири за довіреністю, укладання попередніх договорів, або оформлення заповітів на покупця. Адже будь-яка подібна операція не є на 100% юридично захищеною. Таку практика застосовувалася, коли ділки обходили мораторій на продаж сільськогосподарського призначення", – розповів Юрій Піта.

На заході країни зростає попит на вторинне житло

За даними АФНУ, у західних областях України помічена тенденція зростання попиту на житло на вторинному ринку. До кінця березня з понад 0,5 мільйона громадян, які вимушено покинули свої домівки та тимчасово оселилися в Західноукраїнських областях близько 3% можуть бути зацікавлені в придбанні квартир та приватних будинків. Відповідно до зростання попиту ціни на найбільш затребувані 1 – 2-кімнатні квартири можуть зрости в середньому на 3 – 7%.

Водночас, як зазначає Піта, придбання квартир з дотриманням всіх юридичних вимог наразі заблоковано.

"В умовах війни будь-які операції з нерухомим майном є вкрай небажаними та ризикованими, які варто уникати потенційним покупцям. Також варто пам’ятати положення ст. 233 Цивільного кодексу України, коли правочин може бути визнаний недійсним судом, якщо він здійснений під впливом тяжкої обставини", – підсумував він.