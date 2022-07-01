В Киевской области реставрируют разрушенные сельские дома: проектом займется balbek bureau

Специалисты займутся изучением особенностей сооружений, разрушенных россиянами во время оккупации населенных пунктов Киевщины. Следующий шаг – сбор данных для восстановления других прифронтовых зон.

Об этом 1 июля написал основатель и руководитель архитектурного бюро Слава Балбек. По его словам, таким образом, стремятся сохранить аутентичные здания.

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Балбек хочет привлечь внимание к сельским домам

Как рассказал Слава Балбек, архитектура Украины не ограничивается только историческими достопримечательностями – здесь также есть аутентичные сельские дома, за которыми украинцы тщательно ухаживают и передают из поколения в поколение.

В этом году, в Национальный день архитектуры Украины, мы хотели бы привлечь внимание к архитектуре села, которая продолжает испытывать разрушительные атаки со стороны России,

– рассказывает архитектор.



В Киевской области реставрируют разрушенные сельские дома / Фото Слава Балбек

Команда сформирует дизайн-код поселков, пострадавших во время оккупации

В настоящее время balbek bureau работает над проектным решением реставрации сельских домов, которое позволит сохранить подлинность их архитектуры. Команда отмечает, что начинать восстановление следует с учетом особенностей местности и локального контекста.



balbek bureau учтет специфику каждого населенного пункта / Фото Слава Балбек

Архитекторы будут исследовать регионы, наиболее пострадавшие в результате полномасштабного вторжения России. Далее будут разрабатывать дизайн-код для каждого из них. Для этого проанализируют характерную планировку домов, формы крыш, оконные рамы.



balbek bureau проанализирует характерную планировку домов / Фото Слава Балбек

Слава Балбек отметил, что архитекторы уже изучают сооружения Киевской области и продолжают собирать данные о других деоккупированных или прифронтовых территориях Украины.



В дальнейшем команда архитекторов расширит географию / Фото Слава Балбек