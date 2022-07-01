Про це 1 липня написав засновник та керівник архітектурного бюро Слава Балбек. За його словами, таким чином прагнуть зберегти автентичні будівлі.

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Балбек хоче привернути увагу до сільських будинків

Як розповів Слава Балбек, архітектура України не обмежується лише історичними пам’ятками – тут також є автентичні сільські будинки, які українці старанно доглядають та передають із покоління в покоління.

Цього року, у Національний день архітектури України, ми хотіли б привернути увагу до архітектури села, яка продовжує зазнавати руйнівних атак з боку Росії,

– розповідає архітектор.



На Київщині реставрують зруйновані сільські будинки / Фото Слава Балбек

Команда сформує дизайн-код селищ, які постраждали під час окупації

Наразі balbek bureau працює над проєктним рішення реставрації сільських осель, яке дозволить зберегти автентичність їхньої архітектури. Команда наголошує, що розпочинати відновлення треба із врахування особливостей місцевості та локального контексту.



balbek bureau врахує специфіку кожного населеного пункту / Фото Слава Балбек

Архітектори будуть досліджувати регіони, що найбільш постраждали унаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Далі – розроблятимуть дизайн-код для кожного з них. Для цього проаналізують характерне планування будинків, форми дахів, віконні рами.



balbek bureau проаналізує характерне планування будинків / Фото Слава Балбек

Слава Балбек зауважив, що архітектори зараз уже вивчають споруди Київської області та продовжують збирати дані про інші деокуповані чи прифронтові території України.



Надалі команда архітекторів розширить географію / Фото Слава Балбек

Зверніть увагу. Раніше архітектор анонсував будівництво модульних містечок в рамках проєкту для тимчасово переселених осіб RE: Ukraine. Балбек розповів, що тут розташуються 2 пілотні секції, в яких терміном до року мешкатимуть до 15 сімей. Мета команди архітектора – досліджувати їхнє проживання, комунікацію та соціалізацію.