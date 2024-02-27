Проектировщики считают, что башню можно будет подвесить к астероиду и она будет медленно вращаться между Нью-Йорком и Южной Америкой ежедневно. По плану, ее длина составила бы 32 километра.

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Перевернутая башня должна свисать с астероида

Башню Аналемма придумало архитектурное бюро Clouds. По плану, она будет брать начало далеко в стратосфере и чуть ниже Международной космической станции.

Конструкцию думали прикрепить к астероиду несколькими тросами, которые будут свисать вниз. Согласно диаграммам, она будет находиться на высоте всего нескольких тысяч метров над землей.

Башню планируют прикрепить к астероиду тросами / Фото cloudsao.com

"Analemma перевернула традиционную схему с фундаментом на земле, вместо этого здание использует опорой космический объект, к которому подвешивается башня. Эта система называется Универсальной орбитальной системой поддержки (UOSS). Выведя на орбиту над Землей большой астероид, можно опустить на поверхность Земли высокопрочный трос, на который можно подвесить сверхвысокую башню. Поскольку эта новая типология башен подвешена в воздухе, ее можно построить в любой точке мира и доставить в конечное место", – заявили в компании.

В помещениях были бы разные виды из-за вращения башни / Фотоcloudsao.com

По замыслу люди бы добирались до башни и от нее на вертолетах или других воздушных транспортных средствах. В здании хотели бы обустроить жилые и офисные помещения, магазины и сады. В более непригодных для жизни зонах должны быть памятники и погребальный храм.

Небоскреб должен был заходить в стратосферу / Фотоcloudsao.com

Башню думали построить в Дубае до того, а потом вывести на орбиту над Нью-Йорком. По словам Clouds, дубайские архитекторы являются профессионалами в строительстве высоких конструкций и свою работу они оценивают дешевле, чем работники любой нью-йоркской фирмы.