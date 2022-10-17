Остров назовут в честь бельгийской принцессы Елизаветы. Он будет располагаться в 45 километрах от побережья Бельгии и послужит связующим звеном между оффшорными ветровыми электростанциями и наземной высоковольтной сетью. Общая мощность ветряков составит 3,5 ГВт.

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Что известно о масштабном проекте

Остров будет построен из бетонных кессонов, заполненных песком. Кроме собственно энергетической инфраструктуры, на нем планируется строительство небольшого порта и вертолетной площадки для сервисных бригад.



Компания Elia представила эскиз проекта первого в мире искусственного энергетического острова / Фото Elia

Энергетический остров также станет первым компонентом европейской оффшорной сети, которая будет служить центральным узлом для новых соединений с Великобританией и Данией.

Благодаря первому энергетическому острову, новым соединительным линиям, трем новым ветряным электростанциям и модернизации первой морской ветровой зоны, мы превращаем Северное море в одну крупную зеленую электростанцию,

– заявила министерша энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрейтен.

Ожидается, что строительство начнется в 2024 году, а завершится в 2026 году. По словам министерши, это поможет увеличить мощность ветроэнергетики к 2040 году в 4 раза. Кроме того, таким образом сократятся расходы на коммунальные услуги, и уменьшатся выбросы CO2.



План первого в мире искусственного энергетического острова / Фото Engie