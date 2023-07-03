Дворцовое имение, известное как "Западный Белый дом", расположено в городе Гиллсборо. Его продают за 38,9 миллионов долларов. Хотя дом расположен на расстоянии легкой поездки от Сан-Франциско, это как отдельный мир.

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Имение очень похоже на Белый дом

Имение имеет площадь 2262 квадратных метров. Его выстроили еще в 1915 году. Это жилище называют исторической жемчужиной города Гиллсборо.

Дворцованное имение в стиле Белого дома / Фото Brian Kitts

Резиденция включает 11 спален и 14 ванных комнат. Также здесь гараж на 8 автомобилей, большой двор, большая часть которого покрыта лесом. Жилье особенно тем, что максимально частное, уединенное и незаметное для прохожих.

На дворе есть прекрасный бассейн с гидромассажной ванной и павильон с собственной кухней, ванной комнатой и сауной.

Когда вы зайдете внутрь, то сначала увидите официальную входную комнату. Затем последуют две туалетные комнаты, копия "Восточной комнаты" с камином, официальная столовая, кухня для гурманов, кладовая дворецкого, комната для завтрака, семейная комната и копия "Овального кабинета". Также на первом этаже есть фитнес-зал, гостиная, винный погреб, прачечная и две спальни.

Сдержанный и изысканный интерьер / Фото Brian Kitts

На втором этаже расположены спальни, комната отдыха, домашний кинотеатр, снек-бар, туалетная комната, большая ванная с раздевалкой. На крыше есть солнечная терраса. То есть, здесь есть все, что только можно.