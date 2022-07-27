Жители Кировоградщины самостоятельно превращают заброшенные дома в жилье для переселенцев

Две подруги – Татьяна Босько и Вита Панкул развернули в селе Панчеве возле Кропивницкого масштабное волонтерское движение. Сначала женщины помогали военным едой, а затем начали обустраивать заброшенные дома для переселенцев.

Женщины объясняют, что стимулом стали дети, потерявшие все, что имели. Чтобы координировать прибывших в село, создали вайбер-чаты, где ведется активная коммуникация между переселенцами и здешними жителями.

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Как все началось

В селе, где проживает около двух тысяч человек, нет общежитий, но есть много пустых домов. Потому девушки решили, что могут дать крышу над головой тем, кому пришлось покинуть свой дом.



Металлический аист среди деревни / Фото Texty.org

Волонтеры рассказывают, что за 5 месяцев полномасштабной войны в деревню приехало около 250 переселенцев. Первыми прибыли "знакомые знакомых", которые поехали дальше, однако оставили в фейсбуке отзывы о деятельности женщин. Так информация смогла распространиться дальше.



Вита и Таня в своем гуманитарном штабе / Фото Texty.org

Сейчас в Панчев приезжают люди, которые не могут позволить себе аренду в областных центрах. По данным волонтеров, здесь осели около 70 семей.

Дома "под ключ"

У старых глиняных домов нет современных ремонтов, а чтобы сделать их более теплыми и уютными, девушки принялись убирать, белить, красить, клеить обои и вешать шторы. К инициативе присоединились и односельчане.



Дом до и после обустройства / Фото Texty.org

Татьяна и Вита отмечают, что в большинстве домов никто не жил годами. В некоторых из них обваливалась штукатурка и бегали мыши. Приходилось свозить все – он ковров в кастрюли. При этом в марте, когда был большой наплыв людей, за день могли обустроить даже 2 – 3 дома.

В некоторых домах нет водопровода, поэтому волонтеры ставили полевые умывальники. Впоследствии закупили новые электроплиты и бачки для душа.



Дом до и после обустройства / Фото Texty.org

В апреле Татьяна и Вита официально зарегистрировали "Панчевский благотворительный фонд Прихисток", которому уже успели помочь несколько организаций. Сейчас волонтеры рассуждают, как обеспечить тепло для переселенцев, ведь у старых домов большей частью печки – для них необходимы дрова. А также формируют новый список домов для реконструкции, где смогут поселиться новые семьи.