ВПЛ могут получить бесплатное жилье на Киевщине от благотворителей: что для этого нужно

На Киевщине переселенцы могут получить бесплатное жилье в комплексе жилых домов "Городок Хансена". Помещение предоставляют бесплатно на 5 лет.

Принять участие в программе могут украинцы, которые остались без дома в результате полномасштабного вторжения российских войск. Порядок заселения определяет Американский благотворительный фонд "До України з Любов'ю".

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Бесплатное жилье для переселенцев

"Это жилье, которое предоставляется в бесплатное пользование до 5 лет на территории Софиевской Борщаговки, села Тарасовка (Боярская территориальная община), дома для одиноких ВПЛ пожилого возраста в селе Колонщина (Макаровская территориальная община) и в селе Любимовка", – говорится в сообщении.

В январе 10 семей переселенцев уже получили временное жилье. Это пять семей полицейских с Херсонщины, Донетчины и Луганщины, которые потеряли дом. Некоторые из новоселов, которым предоставили дом, теряли собственные дома дважды.

"Городок Хансена" на Киевщине / Фото УТСЗН Ирпенского городского совета

Как получить

Для получения жилья ВПЛ нужно заполнить анкету. Переселенцы должны предоставить максимально полную информацию о каждом члене семьи и указать доход.

Приоритет будут предоставлять тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах; семьям, в составе которых есть ветераны войны, военнопленные, люди с инвалидностью, которые нуждаются в специализированном лечении.

К слову, благотворителем и основателем проекта "Городок Хансена" является американец Делл Лой Хансен. Благодаря инициативе уже несколько сотен семей, потерявших жилье из-за войны, получили приют.