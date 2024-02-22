Взяти участь у програмі можуть українці, які залишились без домівок внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ. Порядок заселення визначає Американський благодійний фонд "До України з Любов'ю".

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Безкоштовне житло для переселенців

"Це житло, яке надається у безкоштовне користування до 5 років на території Софіївської Борщагівки, села Тарасівка (Боярська територіальна громада), будинки для самотніх ВПО похилого віку у селі Колонщина (Макарівська територіальна громада) та в селі Любимівка", – мовиться в повідомленні.

У січні 10 родин переселенців вже отримали тимчасове житло. Це п'ять сімей поліцейських із Херсонщини, Донеччини та Луганщини, які втратили дім. Дехто з новоселів, яким надали оселю, втрачали власні домівки двічі.

"Містечко Хансена" на Київщині / Фото УПСЗН Ірпінської міської ради

Як отримати

Для отримання житла ВПО потрібно заповнити анкету. Переселенці мають надати максимально повну інформацію про кожного члена родини та вказати дохід.

Пріоритет надаватимуть тим, хто опинився у складних життєвих обставинах; родинам, у складі яких є ветерани війни, військовополонені, люди з інвалідністю, які потребують спеціалізованого лікування.

До слова, благодійником і засновником проєкту "Містечко Хансена" є американець Делл Лой Хансен. Завдяки ініціативі вже кілька сотень сімей, які втратили житло через війну, отримали прихисток.