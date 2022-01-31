Как безопасно уложиться в жилье на стадии "котлована"

Покупка жилья на ранней стадии строительства – неоднозначное решение. С одной стороны, покупатель получает свободу выбора, с другой – нешуточные риски.

Чаще всего в нулевую стадию строительства вкладываются те, кто стремится сэкономить. Однако, сэкономив раз в крайне важном деле, можно расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Ведь рисков при покупке квартиры на стадии "котлована" гораздо больше, чем преимуществ.

Интересно Удобства и риски: на каком этапе строительства лучше покупать квартиру

Преимущества такой покупки

Среди преимуществ следует выделить:

низкая цена. Разница стоимости квадратного метра по сравнению с квартирой в готовом доме может достичь 40%. На этом этапе застройщик не всегда имеет достаточно средств для строительства, соответственно, пользуется такой схемой. Впоследствии на втором и третьем этапе стоимость строительства будет значительно выше.

На этом этапе застройщик не всегда имеет достаточно средств для строительства, соответственно, пользуется такой схемой. Впоследствии на втором и третьем этапе стоимость строительства будет значительно выше. покупатель может приехать на стройплощадку и посмотреть, как именно происходит строительство жилья, а также убедиться, что темпы строительства соответствуют заявленным;

новый дом возводится в соответствии с современными нормами, правилами и технологиями и, при соблюдении этих требований, он будет значительно безопаснее, чем квартиры на вторичном рынке;

приобретение жилья на ранней стадии позволяет выбрать оптимальную планировку, метраж, этаж и вид из окна.



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Риски покупки дома на стадии "котлована"

Среди рисков следует отметить:

потеря средств в результате замораживания строительства . И риск, что ваши средства уже не вернутся к вам, неизбежен, особенно на "нулевой" стадии;

. И риск, что ваши средства уже не вернутся к вам, неизбежен, особенно на "нулевой" стадии; банкротство компании застройщика . Никто не застрахован от этого. Вспомним, например, 13 тысяч инвесторов в строительство компании "Укрбуд" несколько лет назад оказались под угрозой. Ведь сама компания прекратила работу на своих объектах на фоне нехватки денег и конфликта у компании;

. Никто не застрахован от этого. Вспомним, например, 13 тысяч инвесторов в строительство компании "Укрбуд" несколько лет назад оказались под угрозой. Ведь сама компания прекратила работу на своих объектах на фоне нехватки денег и конфликта у компании; способ приобретения жилья в недостроенном доме, а именно заключение договора на долевое участие. Юристы предостерегают: гарантий, что не произойдет двойная продажа того же жилья, нет, даже в том случае, когда покупатель входит в роли участника в жилищно-строительный кооператив или подписывает предварительный договор купли-продажи;

ждать завершения строительства придется достаточно долго, также стоит обратить внимание, что нужно и время для ремонта. Так что стоит подумать о целесообразности сделки, особенно, когда "резервного" жилья нет.

Как минимизировать риски

Вот несколько советов, чтобы минимизировать риски и купить квартиру на выгодных условиях: