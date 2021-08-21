The Weeknd, которого недавно заметили на свидании с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, заплатил за недвижимость 70 миллионов долларов (1,9 миллиарда гривен). Где расположен элитный объект и что в нем есть – читайте дальше.

Важно Самые привлекательные ЖК в Киеве: как они выглядят и где расположены

Что известно об объекте

Дом, который купил The Weeknd, расположен в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Ранее он принадлежал актеру Рейну Урлемансу и его жене. Агенты по недвижимости предложили супругам продать дом вероятному бойфренду Анджелины Джоли. После этого состоялась сделка.

Недавно пару заметили на свидании / Коллаж 24 канала

Интересно Колесо обозрения, конюшня, водопады: в США нашли самый интересный объект

Что есть в роскошном доме

Особняк площадью более 3 тысяч квадратных метров имеет 9 спальных комнат, большую гостиную, комфортную кухню, тренажерный зал, кинотеатр и музыкальную студию. На территории также есть собственный пруд, бассейны и терраса.

Стоимость дома стала рекордной в городе в 2021 году / Фото parismatch