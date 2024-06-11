Парень обновил старый дом на берегу моря за 4 тысячи долларов: как он живет

Британец Алекс Кэссиди не хотел платить за дорогую ипотеку на Родине. Поэтому обустроил домик на берегу Карибского моря всего за 4 тысячи долларов.

Домик расположен на острове Тобаго. Это жилье Алексова отчима, которое, очевидно, просто пустовало.

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Как парень переоборудовал дом у моря

Парень нашел все необходимые материалы и попросил помощи у местных мастеров. За три месяца в доме сделали капитальный ремонт. А стоило это вообще копейки.

Я отдал почти 4 тысячи долларов, чтобы обустроить этот дом. Теперь имею просторную студию с кроватью, гостиной, кухней и ванной комнатой,

– рассказывает Алекс.

Новая сантехника стоила 150 долларов, а обновление электричества - 190 долларов. В Британии за это пришлось бы заплатить 3 – 4 тысячи фунтов стерлингов.

В хижине есть самая необходимая мебель / Фото SWNS

Теперь за три месяца проживания парень тратит всего 220 долларов. Столько стоит электричество, вода и Wi-Fi.

Многие мои друзья имеют хорошую работу, но большая часть их доходов идет на оплату счетов и аренду жилья. У меня зарплата ниже средней, но трачу значительно меньше денег,

– поделился Кессиди.

Не всем пользователям в интернете понравился результат ремонта. Некоторые даже назвал хижину "жестяным сараем". Вероятно, из-за того, что британец не слишком поработал над интерьером. Однако Алекс говорит, что он любит свой дом и не жалеет о выборе.